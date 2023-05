Ceresole d'Alba, giovedì strade chiuse per il passaggio del Giro d'Italia

In occasione della 12° tappa Bra-Rivoli del 106° Giro d’Italia che attraverserà il territorio comunale di Ceresole d'Alba giovedì 18 maggio sarà’ vietata la circolazione sulla strada provinciale 10 (via Bonissani, Piazza Vittorio Emanuele, via Martiri di Ceresole, via Carmagnola, loc. Cantarelli e fr. Borretti) dal confine con il territorio del Comune di Baldissero fino al confine con la provincia di Torino

Verranno pertanto istituiti: il divieto di transito (dalle ore 11.49 alle ore 15.30) e il divieto di sosta (dalle ore 11 alle ore 16) con rimozione coatta per tutti i veicoli (compresi quelli in uso ai residenti nelle citate vie e nelle aree adiacenti la provinciale stessa). Si richiede pertanto di prestare particolare attenzione in quanto la circolazione sarà completamente sospesa, senza deroghe se non per i servizi di emergenza. Chiunque dovesse trasgredire ai divieti imposti percorrendo o impegnando la strada in qualsiasi modo, verrà sanzionato ai sensi di legge.