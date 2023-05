Cuneo: una nuova arnia all'apiario didattico del Parco fluviale Gesso e Stura

Da sabato 13 maggio all’ apiario didattico della Casa del Fiume c’è una nuova arnia donata dal Leo Club Busca Cuneo Valli durante l’evento organizzato dai giovani del Servizio Civile Universale a conclusione della loro esperienza. Il pomeriggio di festa intitolato BEE HAPPY, tutto dedicato al mondo delle api, ha visto una grande partecipazione complice la bella giornata e l’interesse dei ragazzi presenti.



Leo Club Busca Cuneo Valli è un’associazione di volontariato giovanile che opera a livello internazionale con lo scopo di investire il proprio tempo libero nell’attività di servizio per la comunità.



Tra i loro capitoli di intervento ampio spazio è dedicato al tema ambientale, che ha trovato declinazione, grazie alla sensibilità della Presidente Matilde Bertoglio e al sostegno dei soci, proprio nell’impegno per la salvaguardia delle api. La raccolta fondi destinata all’ acquisto dell’arnia è partita in ottobre con un torneo di padel organizzato in collaborazione con Padel Vis Cuneo che ha permesso di raccogliere donazioni per 360 Euro.



Sabato pomeriggio, dopo essersi sperimentati in quiz e giochi su questi meravigliosi e importantissimi insetti, i piccoli visitatori del Parco fluviale Gesso e Stura e le loro famiglie hanno potuto condividere il momento dell’inaugurazione con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cuneo Gianfranco Demichelis, la Presidente del Leo Club Busca Cuneo Valli, la Consigliera Noemi Mallone e il Direttore del Parco Massimiliano Galli. Appena possibile e compatibilmente col ciclo di vita degli insetti il personale del Parco provvederà alla colonizzazione dell’arnia. L’apiario rappresenta una struttura originale e interessante, al suo interno infatti è possibile vedere da vicino le api ed effettuare le operazioni che tipicamente compie l’apicoltore in totale sicurezza; allestito in modo da offrire l’opportunità di conoscere da vicino la società delle api e la loro organizzazione, ricca di simboli e insegnamenti, accoglie ogni anno centinaia di visitatori.



Il ruolo delle api per l’uomo e per l’ambiente è fondamentale perché sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.

Conoscerle è il primo passo per difenderle e la donazione del Leo Club Busca Cuneo Valli risponde puntualmente agli obiettivi di educazione ambientale che condivide col Parco fluviale Gesso e Stura come testimoniano le parole dell’Assessore Demichelis: “L’arnia donata sarà uno strumento utile per l’educazione ambientale e consentirà ai ragazzi di osservare da vicino la vita laboriosa delle api. Quest’arnia favorisce infatti il comportamento naturale delle api che andranno a creare liberamente il loro favo, proprio come avviene in natura, producendo un miele particolarmente pregiato. Ringrazio pertanto il Leo Club Busca Cuneo Valli e la sua Presidente Matilde Bertoglio auspicando di continuare questa collaborazione a favore della tutela dell’ambiente e della biodiversità”.

Dal canto suo la Presidente risponde confermando il suo impegno e invitando tutti alla storica bocciofila La Novella per il prossimo torneo di padel