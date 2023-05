Peveragno, per una settimana il paese è diventato la capitale delle Majorettes

Peveragno, un piccolo paese immerso nelle meravigliose montagne cuneesi, è diventato la capitale delle Majorettes grazie ai due straordinari stage tenuti da due allenatrici eccezionali.

Maddalena Zaramella, pluricampionessa mondiale e leader in stage di tecnica del twirling e coreografia dedicata alle majorettes e Elisa Ferreri, trainer e giudice federale, che hanno portato la loro esperienza e la loro passione nel cuore della comunità, offrendo un'opportunità senza precedenti a ben 100 majorettes.

Le Majorettes sono una forma di sport, spettacolo, cultura e tradizione. Con il passare degli anni, questa disciplina ha guadagnato sempre più popolarità, diventando un modo unico per esprimere la propria creatività e la grazia attraverso spettacolari coreografie dinamiche.

L'A.P.S. The Scarlet Stars, con i suoi 15 anni di attività, ha scelto Peveragno come sede del progetto "AMSS - Arte, Musica, Sport e Spettacolo". Attraverso questo percorso di eccellenza, si mira a formare non solo il fisico, ma anche la cultura, favorendo l'inclusione delle giovani ragazze.

Questo ha creato un'atmosfera fervente di eccitazione e ispirazione, attirando partecipanti da tutta la regione del Piemonte, che domenica 7 e 14 maggio hanno invaso le palestre del Centro Sportivo di Peveragno. Durante gli stage, le partecipanti hanno avuto l'opportunità di apprendere nuove tecniche, affinare le loro abilità e acquisire una maggiore consapevolezza delle potenzialità artistiche.

Le allenatrici hanno condiviso con generosità le loro conoscenze, guidando le giovani majorettes attraverso una serie di esercizi mirati e coreografie coinvolgenti.

La presenza di queste straordinarie allenatrici ha avuto un impatto significativo sulla comunità di Peveragno. Oltre a creare un'atmosfera di apprendimento e crescita, gli stage hanno portato un senso di orgoglio e identità alle Majorettes locali. Le giovani ragazze si sono unite in un unico spirito di determinazione e passione, formando un gruppo unito e coeso.

Peveragno, grazie alla sua ospitalità e alla sua meravigliosa cornice naturale, ha fornito il contesto perfetto per questo straordinario evento. L'energia positiva e l'entusiasmo contagioso delle partecipanti hanno reso il paese un luogo vibrante e vivace, trasformandolo in una vera e propria capitale delle Majorettes.

Il successo di questi stage è stato reso possibile anche grazie al partenariato con l’Associazione Culturale “Compagnia del Birun A.P.S, “Anbima A.P.S.” e al contributo della Banca di Boves, nonché all'impegno della comunità locale, che ha accolto con calore le partecipanti e ha sostenuto l'organizzazione degli eventi. Per arricchire ulteriormente l'esperienza, durante l'evento sono state organizzate attività extra-stage per le partecipanti. Un emozionante tour del paese è stato realizzato, consentendo ai visitatori di scoprire i tesori nascosti di Peveragno.

Inoltre, il Museo Toselli e Bersezio ha aperto le sue porte per l’occasione, offrendo una straordinaria opportunità di immergersi nella cultura e nella storia del paese. A guidare i visitatori attraverso questa affascinante esperienza all’interno del museo, è stata la Presidente dell'Associazione Culturale "Compagnia del Birun", Simona Grosso. Con la sua passione e la sua conoscenza approfondita del patrimonio culturale di Peveragno, Simona ha accompagnato i visitatori in un viaggio coinvolgente, rivelando i segreti e le meraviglie di questo luogo speciale.

Guardando indietro, Peveragno può vantarsi di aver ospitato un'esperienza che ha cambiato la vita di molte giovani majorettes, regalando loro nuove opportunità e la consapevolezza di poter realizzare i propri sogni.