Le associazioni AIDO e Avis di Ceva incontrano gli studenti del CFP Cebano-Monregalese

Lunedì 8 maggio, si è tenuto il consueto incontro delle associazioni AIDO ed AVIS di Ceva con gli studenti del CFP Cebano-Monregalese.

Una importante occasione per informare e sensibilizzare i ragazzi sul valore e l'importanza del "Dono". Erano presenti per Avis il presidente onorario Beppe Tomatis, per Aido alcuni membri del direttivo tra cui il presidente, il vicepresidente e il segretario. Inoltre è stato possibile ascoltare le testimonianze dei trapiantati Rita e Eros, ed di Andrea, responsabile dell'associazione ANIMA, che riunisce le persone affette da Talassemia, e quindi dipendenti in modo continuativo dalle trasfusioni di sangue.

La parte medica è stata curata dal dottor Tattoli, nefrologo di lunga esperienza. Inoltre nell'occasione sono state premiate dal presidente provinciale Aido Gianfranco Vergnano le ragazze della 2^ classe del corso di estetica del CFP, che hanno partecipato al concorso indetto da Aido Nazionale per il 50° di fondazione.

Le studentesse, basandosi sulla testimonianza di Rita, hanno prodotto un bellissimo video dove immagini, musica e parole si fondono a ritmo di rap per lanciare un messaggio forte e commovente: la vita che, grazie ai donatori, può rinascere. Ora questo video sarà diffuso sui social a livello nazionale.

Il gruppo Aido e la sezione Avis di Ceva ringraziano tutti i partecipanti, il CFP, ed in particolare la direttrice Simona Giacosa, per la preziosa collaborazione e la disponibilità.