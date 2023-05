A Roccaforte Mondovì al via la quarta edizione di "Bloccalo forte"

In collaborazione con il circolo Acli Amici di Prea, la Consulta Giovanile organizza la quarta edizione del raduno boulder in Alta Valle Ellero.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di numerose iniziative, che portano l’evento a voler diventare un “piccolo festival della montagna”.

Il raduno sarà alla portata di tutti, con blocchi di ogni grado e livello, e si svolgerà con le stesse modalità delle scorse edizioni.

Ci saranno circa 50 blocchi selezionati, tanti premi in palio dai nostri sponsor, una giornata intera da passare arrampicando con i vostri amici. Dalle 10 del mattino, oltre all’arrampicata vera e propria, gli iscritti all’evento potranno partecipare ad una seduta di yoga, pilates e provare lo slackline. Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare una prova scarpette da arrampicata grazie allo sponsor Sportman Mondovì.

La giornata sarà inoltre arricchita dalla presenza della libreria Banco di Mondovì, da una mostra di Illustrada, e dalla presenza di 3 esperti in materia di montagna e sport che daranno vita ad un vero e proprio “dialogo sulle Terre Alte”: Ugo Manera, Ivo Bruschi e Maurizio Dematteis. Per tutta la durata dell'evento, sarà attivo il servizio navetta e il punto ristoro con birra e panini. Obbligatoria la pre-iscrizione entro il 30 maggio. La giornata terminerà in centro a Roccaforte, dove la Società Operaia di Mutuo Soccorso organizzerà un’apericena aperta a tutti, e dove verranno premiati i migliori 3 partecipanti della quarta edizione di Bloccalo Forte. I prezzi della giornata sono i seguenti: - 15€ solo iscrizione a Bloccalo Forte - 15€ solo iscrizione apericena - 28€ Bloccalo Forte + apericena Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare Mattia al numero 334 9014951