Concluso il programma de "Il tempo ritrovato" a Saluzzo

Dopo diciannove appuntamenti, da novembre alla scorsa settimana, si è concluso il programma 2022-23 de "Il Tempo ritrovato - incontri ed esperienze per l’università degli adulti". I funzionari dell'Ufficio cultura del municipio sono già al lavoro per la prossima stagione. Il 9 maggio un ultimo appuntamento con la bellezza.

"E' stata una visita molto partecipata al giardino botanico di Villa Bricherasio - dice l'assessore alla Cultura Attilia Gullino - accompagnati da colui che ne è l'artefice, il sig. Domenico Montevecchi, che ha affascinato i partecipanti con anedotti e curiosità sulle numerose piante presenti. Un'occasione per ringraziare lui e tutti i relatori che ci hanno accompagnato in questa stagione, con interventi sempre molto apprezzati, e a Daniela Grande per l’organizzazione e l’inventiva".

La partecipazione è stata buona, all'incirca la stessa che si era registrata prima della pausa di due anni della rassegna a causa del Covid.

"Sono stati affrontati numerosi e svariati argomenti - dicono gli organizzatori -, collegati a differenti discipline come storia, filosofia, arte, letteratura, musica, psicologia, diritto, botanica. Oltre ad esprimere la nostra gratitudine a chi è intervenuto, invitiamo fin da subito chi avesse proposte per lo svolgimento di incontri o corsi per il prossimo anno 2023-2024 a titolo di docente o specialista a scriverci a cultura@comune.saluzzo.cn.it una breve presentazione e il curriculum vitae".

"Siamo già al lavoro per la prossima stagione - conferma l'assessore Gullino -, sperando di coinvolgere sempre di più la cittadinanza in momenti di alto livello culturale che diventino anche occasioni di incontro e di svago. Vi aspettiamo ad ottobre".