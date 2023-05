I concerti per due, tre e quattro pianoforti di Bach a Mondovì

La storia della musica annovera un gran numero di fanciulli prodigio, da Mozart a Mendelssohn, che hanno stupito il pubblico con il loro incredibile talento. Con il passare del tempo, le loro prodigiose vite hanno assunto un’aura quasi leggendaria, al punto che si fa quasi fatica a credere alle prodezze di questi straordinari fenomeni. Eppure il talento giovanile – anche molto giovanile – esiste ancora oggi: non si tratta di nulla di magico, ma di ragazzi e ragazze disposti a profondere allo studio della musica tutto il loro impegno, con il supporto di docenti in grado di seguirli nel modo migliore, ossia con un giusto mix di rigore e comprensione, perché i ragazzi – che si dedichino alla musica o meno – restano sempre ragazzi, con le problematiche e le fragilità legate alla loro meravigliosa età.

In questo modo, i giovani musicisti possono sviluppare il loro talento serenamente, ottenendo spesso risultati sorprendenti, come succede, per esempio, nella Scuola Comunale di Musica di Mondovì, l’istituto gestito dall’Academia Montis Regalis, fondazione che da oltre 30 anni è conosciuta per i corsi di alta formazione orchestrale barocca, che hanno contribuito a formare circa 500 musicisti italiani e stranieri di alto livello, ma che si occupa da anni con grande dedizione anche della didattica musicale di base, rivolgendosi sia ai piccoli sia agli adulti.

Sabato 20 maggio alle 17 in Sala Ghislieri il pubblico potrà apprezzare l’altissimo livello artistico dei docenti e degli allievi del Sistema Scuole dell’Academia Montis Regalis (non solo la Scuola di Mondovì, ma anche l’Istituto di Musica “Antonio Vivaldi” di Busca) con uno straordinario concerto imperniato su alcune delle opere più complesse, esaltanti e di raro ascolto di Johann Sebastian Bach, ossia i concerti per due, tre e quattro clavicembali (nell’occasione sostituiti da pianoforti), opere intrise di un fascino che il trascorrere del tempo non ha minimamente scalfito. Questo concerto dimostra meglio di qualsiasi parola che il sistema formativo utilizzato negli istituti musicali gestiti dalla Fondazione Academia Montis Regalis non si limita a fornire un’istruzione di base fine a se stessa, ma costituisce un utilissimo trampolino di lancio per il proseguimento degli studi in un conservatorio e – in non pochi casi – un eccellente modo per iniziare una carriera nel mondo della musica. Sul palco saranno protagonisti ben cinque solisti, Emanuele Isoardi, Nazareno Fusta, Abel Ficano, Maria Fornero e Antonio Viara, che saranno accompagnati da un’orchestra d’archi altrettanto giovane preparata da Daniele Lercara e diretta da Maurizio Fornero, un artista che le opere del sommo Cantor lipsiense le conosce alla perfezione per averle eseguite innumerevoli volte nel corso della sua carriera.

Il programma inizia con il Concerto in fa minore BWV 1056 – opera conosciuto soprattutto per il suo bellissimo movimento centrale, nel quale il pianoforte solista è sostenuto dall’insistito pizzicato degli archi – e prosegue in un crescendo di meraviglia con opere sempre più elaborate, chiudendosi con il Concerto in la minore per quattro pianoforti BWV 1065, considerato da molti tra le vette più alte della produzione strumentale bachiana, con i quattro solisti che si intrecciano armoniosamente creando un impasto sonoro di meravigliosa ricchezza. Un appuntamento di grande richiamo, che saprà conquistare sia gli intenditori dai gusti più raffinati sia chi si accosta alla musica barocca per la prima volta.

I CONCERTI PER DUE, TRE E QUATTRO PIANOFORTI DI BACH

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concerto in fa minore per pianoforte, archi e basso continuo BWV 1056

Allegro – Largo – Presto

Concerto in do minore per due pianoforti, archi e basso continuo BWV 1060

Allegro – Adagio – Allegro

Concerto in re minore per tre pianoforti, archi e basso continuo BWV 1063

Allegro – Alla Siciliana – Allegro

Concerto in la minore per quattro pianoforti, archi e basso continuo BWV 1065

Allegro – Largo – Allegro

Emanuele Isoardi, Nazareno Fusta, Abel Ficano, Maria Fornero, Antonio Viara, pianoforte

Orchestra del Sistema Scuole di Musica Academia Montis Regalis,

Maurizio Fornero, direttore

SISTEMA SCUOLE DI MUSICA AMR

PARTNER DELL’INIZIATIVA: Comune di Mondovì, Ministero della Cultura

Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, AIAM, Scuola Comunale di Musica di Mondovì

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

segreteria-artistica@academiamontisregalis.it