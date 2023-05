Prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi a Busca

Il rinnovato Consiglio comunale dei Ragazzi si è insediato questa mattina per la prima volta nella sala consigliare del Palazzo comunale, ricevuto dalla assessora delegata al CCR, Beatrice Aimar, insieme al sindaco, Marco Gallo, e dai colleghi Lucia Rosso ed Ezio Donadio. Presieduto dalla sindaca junior Giulia Ferrara, e dal suo vice Riccardo Savoca, il CCR aveva all’odg i punti già evidenziati in precedenti riunioni svolte nelle scuole sui temi dell’ambiente e del tempo libero da presentare all’attenzione dell’Amministrazione. La seduta è servita soprattutto per mettere in pratica le formalità della discussione e della votazione in Consiglio, apprese dopo aver assistito ad una seduta del Consiglio senior.





“Gli alunni sono stati molto bravi – dice Aimar – ringrazio gli insegnanti che li seguono per questo progetto per la serietà e l’impegno che stanno dimostrando. Sono significative per la loro concretezza le proposte avanzate, che riguardano i temi dell’ambiente e del tempo libero. Le idee sono state accolte e siamo entrati nel merito richiedendo ancora alcuni approfondimenti”.