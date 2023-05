Dronero, appuntamento con “Latino, oc e oïl: testi e lingue medievali dall’Atlantico al Poo"

Giovedì 18 maggio 2023 alle ore 17.30 presso la Confraternita del Gonfalone a Dronero appuntamento con Andrea Giraudo, dottore di ricerca in “Filologia e critica” presso l’Università degli Studi di Siena e l’École Pratique des Hautes Études-PSL Paris, nonché assegnista di ricerca in Filologia romanza all’Università di Torino.



L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Confraternita del Gonfalone di Dronero e fa parte della rassegna “Latino, oc e oïl: testi e lingue medievali dall’Atlantico al Po - Un maggio medievale con l’Espaci Occitan aspettando la Fiera degli Acciugai di Dronero" realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni visita il nostro sito accedendo al link riportato qui sotto (DONNE, CAVALIERI E ASTUZIE D'AMORE TRA OC E OÏL) o contattaci al numero 0171.904075