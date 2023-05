MALTEMPO / Fiume Po: nell’arco delle 24 ore si stima superamento soglia 2 di criticità

Le precipitazioni che hanno interessato il Piemonte stanno originando un innalzamento dei livelli del fiume Po nel suo tratto iniziale.

A riferirlo l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo).



Sulla base del bollettino di previsione si stima il superamento della soglia 2 di criticità a Carignano (moderata - colore arancione) nell'arco delle 24 ore.



In base alle previsioni, nelle prossime 36 ore il livello del fiume supererà la soglia 2 di criticità (colore arancione) anche nel tratto urbano di Torino (tra m. 3,50 e m. 4,70 sullo zero idrometrico a Torino Murazzi).



Se i dati saranno confermati, nei tratti piemontesi successivi la piena del Po dovrebbe attestarsi su livelli ordinari di criticità (colore giallo).



Gli uffici territoriali piemontesi di AIPo, in costante contatto col Servizio di piena centrale dell’Agenzia, sono attivati per il monitoraggio e la vigilanza di arginature e opere idrauliche, in stretto coordinamento con tutti gli enti del sistema di protezione civile regionale e locale.