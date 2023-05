Volontari monregalesi in campo per l'Emilia-Romagna: aperto un punto di raccolta beni per le zone alluvionate

Non è la prima volta che Mondovì dà prova di avere un grande cuore. Prima con l'emergenza covid e il gruppo "Ci siamo anche noi a dare una mano" e poi con la spedizione solidale per l'Ucraina.

Questa volta c'è bisogno d'aiuto in Emilia-Romagna ed ecco che Mondovì risponde di nuovo.

Per iniziativa dei volontari Massimo Ravera e Davide Mazzucco è in fase organizzativa una raccolta di beni e materiali utili per la popolazione colpita dall'alluvione: serve l'aiuto di tutti.

"Abbiamo pensato di dare una mano - spiega Massimo - Sono in contatto con un signore che si trova a Bellaria Igea Marina e ci ha segnalato le necessità di diversi materiali, soprattutto per la pulizia, così ci siamo proposti di attivare una raccolta e consegnare personalemente".

Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 19, sarà attivo il centro raccolta presso il magazzino della Protezione civile (sotto le Poste Centrali di Breo). Per chi fosse impossibilitato a muoversi e a raggiungere il punto di raccolta possibilità di ritiro a domicilio. E' inoltre possibile lasciare i materiali anche presso "ReBò" in via della Funicolare.

Il furgone per il traporto del materiale è stato messo a disposizione gratuitamente dalla LPM Pallavolo Mondovì.

Ecco la lista del materiale occorrente che si può donare:

-pale, e attrezzi per spalare

-detersivi pavimenti

-detersivi piatti

-stracci pavimenti

-guanti

-tiracqua

-detergenti superfici

-detersivi lavatrici

-sgrassatore

-vaschette alluminio/plastica per confezionare pasti