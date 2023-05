I vespri di Sergei Rachmaninov a Mondovì

In occasione della festività della Pentecoste, sabato 27 maggio alle ore 21 nella Cattedrale di San Donato di Mondovì verrà eseguita una delle opere sacre più intense – e paradossalmente meno conosciute alle nostre latitudini – del XX secolo, ossia i Vespri op. 37 di Sergei Rachmaninov, compositore conosciuto soprattutto per il suo sbrigliato virtuosismo pianistico, ma che in questo commovente lavoro riesce a effondere in maniera molto toccante il lato più recondito della sua anima.

Il titolo originale di quest’opera – eseguita per la prima volta a Mosca il 10 marzo 1915 – è Vsenocnoe bdenie, che significa letteralmente “Veglia per tutta la notte”, in quanto nei monasteri russi la recita dei Vespri comprende anche l’ufficio del Mattutino e dell’Ora Prima. A questa grande celebrazione Rachmaninov conferì un’altissima dignità artistica, attingendo al patrimonio dell’antica tradizione liturgica ortodossa, ma innervando la composizione con alcune innovative soluzioni armoniche che fanno parte del suo bagaglio creativo di autore aperto alle suggestioni del XX secolo.

A interpretare questo capolavoro sarà la Società Corale Città di Cuneo guidato dal suo direttore Giuseppe Cappotto, un gruppo corale che si dedica da molti anni con notevole profitto e grande passione alla promozione delle opere degli autori contemporanei.

GIUSEPPE CAPPOTTO

Apprezzato esecutore ed educatore musicale, Giuseppe Cappotto si è brillantemente diplomato in Pianoforte presso la sezione staccata di Cuneo del Conservatorio “G. Verdi” di Torino nel 1986; ha poi proseguito gli studi diplomandosi in Didattica della Musica e in Musica Corale e Direzione di Coro e conseguendo infine, alcuni anni fa, il Diploma di Laurea di Secondo Livello in Composizione, in tutti i casi con il massimo dei voti. Vincitore del Premio “Renzo Ridolfo 1988” e del Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale “Bottega ’91” del Teatro Comunale di Treviso, ha lavorato come maestro sostituto nell’opera lirica presso numerosi teatri di tradizione, anche con direttori del calibro di Massimo De Bernart, Richard Bonynge e Peter Maag. È ancora giunto al primo posto nella sezione Musica d’insieme del Concorso Internazionale “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo al Mare (Imperia) nel 1993 e del “Luigi Nono” di Venaria Reale (To) nel settembre 1997. All’attività pianistica, che lo ha portato a suonare in importanti formazioni cameristiche anche a Lugano, Londra, Atene e Berlino, ha affiancato quindi negli anni Novanta un’importante attività didattica presso la Scuola Magistrale “Sacra Famiglia” e l’Istituto Magistrale “E. De Amicis” di Cuneo, le scuole medie a indirizzo musicale e diversi gruppi corali della sua provincia. Si è altresì perfezionato nella direzione di coro seguendo corsi e seminari con i maestri Sebastian Korn, Voicu Popescu, Kurt Suttner, Peter Erdei, Gary Graden, Giovanni Acciai, Mikhail Golikov e Hirvo Surva. Molto attivo come compositore e arrangiatore corale, ha iniziato a pubblicare i suoi lavori corali nel 1998 presso l’editore Armenio, con la sua Piccola Messa per Voci Bianche. Venti sue composizioni e arrangiamenti sono stati premiati, nel corso del tempo, in numerosi concorsi nazionali e internazionali, come l’iniziale Concorso “Voci per la poesia” di Tortona (Alessandria) e il Primo Concorso di elaborazione corale polifonica di Canti popolari “Alberto Favara” organizzato dall’Associazione Regionale Siciliana Cori, come nelle molte edizioni del Concorso Nazionale di Composizione ed Elaborazione corale indetto dall’Associazione Cori Piemontesi, come al Primo e al Quarto Concorso Internazionale di Composizione “Seghizzi” di Gorizia, al Primo Concorso di Composizione ed Elaborazione corale “Bettinelli”, al Concorso di Composizione per Voci Bianche indetto dal Comune di Nuoro (un primo e un secondo premio), al Secondo Concorso Nazionale “Un Canto per il Coro di Micene”, al Concorso di Elaborazione di canti popolari “Di Cori un altro Po” 2017; ultimamente, è arrivato al primo posto al Secondo Concorso Internazionale di Composizione per Voci Bianche “Corinfesta” di Mirandola (Modena) nel 2018 (primo premio assoluto) e nel 2021 al Concorso Internazionale “InCanto Mediterraneo” (con Magnus es, Domine, Migliore brano di musica sacra e Migliore brano per coro misto) e al 15° Concorso di Composizione Corale “Leone Sinigaglia” dell’Associazione Cori Piemontesi (primo premio all’unanimità per la Composizione originale su testo di libera scelta con Ecce novum gaudium). Oggi collabora con progetti di educazione corale nelle scuole primarie, dal 2007 dirige il Coro della Società Corale Città di Cuneo e insegna Pianoforte e Laboratorio di Musica d’Insieme al Liceo Musicale di Cuneo.

SOCIETÀ CORALE CITTÀ DI CUNEO

Fondata nel 1946, la Società Corale Città di Cuneo vanta al suo attivo oltre 650 concerti e la partecipazione a importanti iniziative nazionali e internazionali. Ha effettuato tournée di concerti in Germania, Francia, Repubblica Ceca e Inghilterra, mentre nell’aprile del 1990 ha partecipato con lusinghiero successo alla Rassegna Internazionale di Montreux, in Svizzera. Il Coro della Società ha realizzato nella sua storia importanti produzioni integrali per coro e orchestra di Bach, Händel, Mozart, Charpentier, Beethoven, Orff, Fauré, Rutter e Pärt, oltre ad aver partecipato a seminari di studio con grandi maestri di fama internazionale. Tre i CD del coro: la Messa in re maggiore per coro e organo op. 86 di Antonín Dvorák, l’esecuzione dal vivo del Messiah di Händel, e Voci dal Baltico, uscito nel 2008, con musiche sacre contemporanee di autori estoni, lituani e lettoni. Nel 2016, per festeggiare i propri 70 anni di vita, il coro ha eseguito la Sunrise Mass di Ola Gjeilo e la Messa BWV 236 di Johann Sebastian Bach. Il direttore dal 2005 è il M° Giuseppe Cappotto.

BIGLIETTI

Ingresso libero