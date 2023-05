Qual è il futuro delle e-bike in Italia?

Non c’è mezzo di trasporto più ecologico della bicicletta. La sua storia è piuttosto antica e risale all’inizio dell’Ottocento: è del 1817 la “draisina”, la prima versione della bicicletta di cui si ha storicamente notizia. Da allora questo incredibile mezzo di trasporto ha fatto tanta strada, passando dalle pesanti biciclette in legno del XIX secolo, ai modelli utilizzati dai professionisti in fibra di carbonio. L’ultima evoluzione è rappresentata dalle cosiddette e-bike: un mezzo di trasporto sempre più diffuso in Italia. Scopriamolo insieme e vediamo il suo mercato nel nostro Paese.

Le e-bike: che cosa sono

Per chi non conoscesse questo tipo di mezzi di trasporto, il loro secondo nome chiarisce la loro funzione: “biciclette a pedalata assistita”. Nelle e-bike troviamo infatti un motorino elettrico alimentato da una batteria al litio, che aiuta il ciclista in alcune situazioni difficili (tipo una salita). Questo mezzo di trasporto, però, non va confuso con le biciclette elettriche note come “speed pedelecs” (abbreviate anche come “S-Pedelec”).

La differenza sta nella potenza tra i due mezzi di trasporto: le e-bike o biciclette a pedalata assistita hanno una velocità massima di 25 Km/h e un motore limitato nella potenza; sono velocipedi a tutti gli effetti. Invece, le biciclette elettriche “S-Pedelec” sono più veloci e sono classificate come veicoli a motore; nel loro caso, occorre un’assicurazione, la patente e altre regole da rispettare.

Dove poter acquistare una e-bike: il mercato in Italia

In Italia il mercato delle e-bike è ormai un settore ben affermato e sono tantissimi i negozi online e fisici che hanno un vasto catalogo di biciclette a pedalata assistita. Un esempio è una piattaforma online come GeekMall , che ha un’intera sezione dedicata alla “mobilità elettrica”. Tra i diversi modelli più interessanti nel suo catalogo, spiccano sicuramente le e-bike pieghevoli: bici perfette per essere utilizzate in città.

Un’altra catena che offre una gamma molto vasta di e-bike è Decathlon. In particolare, i suoi negozi fisici e il suo store online consentono l’acquisto di modelli come bici trekking a pedalata assistita e bici MTB (alcuni modelli sono esclusivi online, tra l’altro). L’elenco di store online che vendono e-bike potrebbe continuare: per questo vi lasciamo alle recensioni di MediaWorld e alle recensioni di Unieuro, così da scoprire queste e altre catene, cosa ne pensano i loro clienti e, nello specifico, i modelli di e-bike nel loro catalogo.

Il futuro delle e-bike in Italia

Insomma: con un mercato così fornito e con una crescita costante nelle vendite, il futuro delle e-bike in Italia è decisamente roseo. In generale il mercato della mobilità elettrica è sempre più spinto dalle legislazioni europee e dalle aziende. E, naturalmente, anche le biciclette a pedalata assistita rientrano in questo periodo positivo del settore dell’elettrico.

Tra l’altro ci sono diverse iniziative che sostengono le e-bike in Italia. Per esempio, dal 2019 si svolge nel nostro Paese il “Giro-E”: una manifestazione sportiva parallela al Giro d’Italia e che si svolge proprio sulle strade della corsa iridata. Il “Giro-E” è proprio riservato alle “e-road bike”, che rientrano nella categoria delle biciclette a pedalata assistita (quindi hanno una velocità limitata a 25 km/h e potenza fino a 250W).

In conclusione: le e-bike sono un mezzo di trasporto molto comodo, adatto per i centri urbani e per le periferie, specie in zone caratterizzate da diverse salite e discese. Soprattutto, le e-bike possono essere un ottimo mezzo di trasporto per una vacanza alternativa, all’insegna di una pedalata green e allo stesso tempo comoda. Ricordatevi ovviamente di guidare sempre con prudenza le vostre biciclette a pedalata assistita. Un consiglio che di certo vale per qualsiasi mezzo di trasporto.