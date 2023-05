Anche il Comune di Boves aderisce a "Spazzamondo"

Anche il Comune di Boves aderisce, sabato 27 maggio, all’iniziativa della Fondazione Crc “Spazzamondo”.

“Un’iniziativa alla quale speriamo aderiranno tanti giovani e famiglie – commenta l’assessore di Boves Fabio Climaci -. Come sempre le grandi rivoluzioni iniziano facendo un primo passo e credo che questo possa essere un piccolo ma significativo gesto verso una nuova consapevolezza. Per questo ci auguriamo che siano soprattutto le nuove generazioni a comprendere l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta. Potrà sembrare banale ma è da iniziative come questa che si può imparare che, se ognuno di noi fa la propria parte, insieme possiamo davvero fare la differenza”.

L’appuntamento si terrà quindi sabato 27 maggio, con ritrovo davanti al palazzo comunale alle ore 8,30. Partecipando a Spazzamondo potrai contribuire a rendere più pulito l’ambiente nella tua città e aiutare il Comune in cui parteciperai a vincere uno dei premi in palio.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit (fino a esaurimento scorte) comprensivo di: maglietta, buff/bandana, sacca, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti.

Un evento organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

Per iscriversi alla raccolta: https://spazzamondo.it/app/partecipa