"Antiche vie nelle valli di Vico": torna in libreria l'opera di Don Michelotti

Venerdì 29 agosto Montaldo di Mondovì ospiterà la presentazione della nuova ristampa del libro "Antiche vie nelle valli di Vico" di Don Luciano Michelotti, un'opera che rappresenta un prezioso documento storico e culturale sul territorio delle valli monregalesi.

L'evento vedrà la partecipazione di Alessandro Briatore nel ruolo di moderatore e della professoressa Maria Grazia Orlandini, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le pagine di questo volume dedicato alle "Alpi di Vico", territorio che comprende la Valle Corsaglia, la Valle Casotto con Ormea e la Valle Maudagna.

Il libro presenta la tesi innovativa secondo cui per secoli queste valli costituirono un asse di comunicazione fondamentale tra il ducato sabaudo e la Repubblica di Genova, più agevole della Valle Roia per raggiungere il mare. Don Michelotti ricostruisce il ruolo strategico della Valle Corsaglia come "via marenca" verso la Liguria, basandosi su cartografie antiche, documenti storici e testimonianze orali degli abitanti.

L'opera, arricchita da una mappa appositamente elaborata dal cartografo Michele Odenato, non si limita a descrivere gli antichi percorsi ma offre un vero e proprio affresco storico, geografico e sociologico della zona, permettendo di riscoprire vie di comunicazione un tempo preminenti e oggi completamente dimenticate.

L'appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia locale e per chi desidera scoprire le antiche rotte commerciali che collegavano il Piemonte al Mediterraneo attraverso le valli monregalesi.