"SvelArti": mostra evento al liceo artistico “Bianchi Virginio” di Cuneo

Martedì 30 maggio, alle ore 20,30 il liceo artistico “Bianchi Virginio” aprirà le sue porte al pubblico per una serata dedicata alla presentazione di una mostra/evento nata dal progetto “Svelarti” che, partendo da una riflessione sul tema del velo, della libertà e della violenza contro le donne, ha approfondito l’attuale situazione iraniana.

La serata, organizzata dalle classi 3^ D, 3^ AF, 5^ FL in collaborazione con il dipartimento di Mets del Conservatorio di Cuneo e le classi 5^ G e 3^ M del liceo musicale, si articola in un primo momento dedicato al racconto dell’esperienza e alle testimonianze di giovani iraniani e un secondo momento di presentazione delle opere prodotte dagli alunni, performances teatrali e installazioni di suoni, luci e immagini.

Sarà una mostra di tipo immersivo ed emozionale. Un incontro di arte, musica e poesia, in cui i ragazzi condivideranno con il pubblico le loro rielaborazioni artistiche sul tema del velo: un oggetto che può nascondere, coprire e reprimere, ma può anche curare e proteggere con delicata leggerezza. Un oggetto che può, questo l’augurio dei ragazzi, trasformarsi in segno di libertà e di speranza.

La serata sarà dedicata in particolar modo al ricordo, per sempre vivo nel cuore di ciascuno, delle studentesse del liceo artistico Elena Giorsetti e Alice Olivero.

Entrata libera e gratuita.