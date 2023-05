Cuneo: in arrivo sette nuovi agenti per la polizia municipale

Saranno sette i nuovi agenti della polizia municipale di Cuneo che prenderanno ufficialmente servizio a partire dal 1° giugno prossimo (entrando però in effettiva attività da ottobre, dopo la conclusione del corso di formazione regionale): la notizia è stata data in commissione consiliare nella serata di ieri (giovedì 25 maggio) dall’assessora Cristina Clerico e dal comandante della municipale Davide Bernardi.



Al centro dell’incontro l’analisi dell’attività della polizia locale della città nel corso del 2022 e le prospettive future. Sono state illustrate le varie funzioni del comando – composto da un totale di 49 agenti di cui tre ufficiali, quattro amministrativi, 14 sottufficiali e 28 agenti - e dettagliata la loro operatività in maniera approfondita e puntuale; sono stati anche sottolineati i dati delle sanzioni comminate nel 2022, cioè 19.590 in totale, e nel primo trimestre 2023 (6.604).



“Un incontro interessante e approfondito, e non sarà l’ultimo: l’intenzione è convocarne un altro dopo l’assunzione dei nuovi agenti – ha commentato il presidente di commissione Erio Ambrosino - , principalmente per rispondere alla richiesta di realizzare un turno di notte oltre al normale turno serale. Certo, rispetto a dieci o vent’anni fa le esigenze a cui la locale deve corrispondere sono cambiate parecchio e i compiti sono sempre molti, quindi mi chiedo: dato che ci sono, in quell’orario, già altre forze dell’ordine attive sul territorio: ha davvero senso togliere agenti in altre fasce orarie? Se ne discuterà”.



Il tema del turno serale – già chiesto da tempo da diversi consiglieri – è stato al centro della discussione tra commissari. Impossibile da realizzare, sia per carenza di personale che per specifiche del contratto di lavoro degli agenti, ma come rilevato da Ambrosino la giunta non pare negare l’opportunità ‘a priori’.



La critica del vicepresidente Massimo Garnero: “Bene le nuove assunzioni ma quel che credo manchi è un po’ più di visione strategica, di condivisione tra amministrazione e polizia locale, fondamentale per risolvere alcune situazioni di specifici quartieri della città: non si può sempre andare avanti aspettando che succeda qualcosa per poi intervenire”.