Bra, piccoli scrittori crescono: presentata in Biblioteca un’antologia di racconti di studenti delle Superiori

Nella giornata di mercoledì 24 maggio si è tenuta la presentazione dell'antologia Young Adult "Il segreto" composta dai racconti scritti dai 29 partecipanti ai laboratori di scrittura creativa organizzati dalla Biblioteca civica di Bra in collaborazione con l'agenzia di promozione editoriale Segnalibro e la casa editrice Bonomo, che ha curato la pubblicazione del volume.

L'iniziativa è stata realizzata all'interno del progetto "Young Adults, good readers" con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Si tratta di un percorso di promozione della lettura rivolto alle/ai giovani dai 12 a 19 anni che la Biblioteca porta avanti con successo da alcuni anni. Nel 2023 è stato scelto come tema "il segreto" e su di esso si è incentrato il workshop che ha visto la collaborazione di Alberta Zama, editor director di Segnalibro.

In prima mattinata nel cortile della scuola Dalla Chiesa e alla presenza delle 3 classi partecipanti, i giovani scrittori hanno letto gli incipit dei loro racconti e spiegato ai loro compagni il motivo per il quale si sono cimentati nella scrittura. Successivamente, nel cortile della Biblioteca e alla presenza del Sindaco, gli studenti e le studentesse delle due classi del Guala hanno presentato il progetto e si sono alternati nella lettura a vicenda dei racconti dei propri compagni.

Dall’introduzione dell’antologia leggiamo: "La scrittura costituisce uno strumento di comunicazione e di estrinsecazione molto importante per i giovani, nonché una forma di espressione artistica e creativa che va coltivata e stimolata; proprio in quest'ottica il workshop proposto ha dato modo alle ragazze e ai ragazzi partecipanti di mettere su carta i propri segreti, le proprie passioni e i propri sogni con coraggio e sincerità, e riunire il tutto in un racconto".