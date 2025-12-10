Riparte "Rotta Migrante", regali solidali in tessuto africano per sostenere i progetti di accoglienza

Anche quest'anno ha preso il via la "Rotta Migrante", l'iniziativa natalizia che propone prodotti artigianali realizzati dai volontari e dalle volontarie utilizzando i tipici tessuti africani "wax". Un'occasione per fare regali equi e solidali, sostenendo al contempo i progetti dell'associazione.

L'iniziativa è resa possibile grazie al lavoro di numerosi volontari e alla disponibilità di commercianti locali che hanno messo a disposizione i propri spazi. I "regali migranti" – tra cui borse in stoffa, agende, quaderni, segnalibri, pochette, orecchini, presine, tovagliette, bavaglini e portatorta – sono disponibili in diversi punti vendita del territorio.

A Savigliano i prodotti si trovano presso Caffè Intervallo, La Nuova Natura, Cinema Aurora, 2nd Avenue parrucchiere, Cartoleria Franco, Volta la carta, Parlumi libri e Par Sabena. A Saluzzo Libreria l'Ortica ospita la selezione, mentre a Monasterolo di Savigliano i punti di riferimento sono Agriflora e il Caseificio Mellano. A Marene è possibile acquistare i prodotti presso la Cartoleria "Non solo scuola", a Lagnasco da L'angolo dei fiori. I volontari erano presenti anche a Cavallermaggiore l'8 dicembre al mercatino di Natale sotto l'Ala.

Prossimo appuntamento domenica 14 dicembre con il banchetto all'uscita della chiesa di San Giovanni, dalle 9 alle 12.

In allegato il catalogo dei prodotti di "Rotta Migrante".