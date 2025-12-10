Note di solidarietà: a Cuneo torna il Concerto di Natale UNICEF dedicato ai bambini

La musica come ponte di solidarietà e speranza. Torna anche quest’anno l’attesissimo Concerto di Natale promosso dal Comitato Provinciale UNICEF di Cuneo, un appuntamento ormai tradizionale per la città e diventato, nel tempo, un simbolo di vicinanza verso i bambini più fragili del mondo.

L’evento si terrà domenica 14 dicembre alle 21 a Cuneo, nella suggestiva cornice di Sala San Giovanni di via Roma 4. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal Maestro Paolo Fiamingo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più amate di Ludwig van Beethoven. In programma il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 8 op. 93. Al pianoforte si esibirà il maestro Maurizio Barboro.

Il panorama internazionale attuale - dice il Presidente del Comitato UNICEF di Cuneo Gian Sandro Lerda - evidenzia la presenza di aree nel mondo in cui neppure i diritti più basilari dei bambini e dei ragazzi vengono rispettati, primo fra tutti il diritto alla vita. Le notizie che arrivano dai media rappresentano solo una minima parte delle tante realtà in cui l’UNICEF interviene ogni giorno per salvare e tutelare i più piccoli, attraverso i programmi di nutrizione, protezione da abusi e sfruttamento, istruzione, inclusione sociale, clima e ambiente, ecc. Azioni concrete di aiuto nelle emergenze, progetti sostenuti nel tempo per promuovere lo sviluppo, sensibilizzazione per diffondere una cultura di solidarietà, di rispetto, di valorizzazione delle potenzialità e delle diversità, valori da coltivare e difendere anche nelle nostre realtà locali.

L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito. Nel corso della serata sarà possibile anche “adottare una Pigotta”, la celebre bambola confezionata a mano dalle volontarie UNICEF: un gesto semplice che offre a un bambino la possibilità di un futuro migliore. Chi desidera contribuire ulteriormente potrà farlo anche attraverso la piattaforma Rete del Dono all’iniziativa dedicata “Note di Solidarietà”.

Un appuntamento che unisce cultura e impegno sociale, invitando la cittadinanza a partecipare e sostenere i diritti dei bambini attraverso la bellezza della musica.