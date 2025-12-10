A Paesana torna l'atmosfera natalizia con due belle iniziative.

Per il tredicesimo anno consecutivo nella Confraternita di Santa Margherita viene allestito un meraviglioso presepe che occupa lo spazio dell'intera chiesa.

A fare da sfondo alla scena della natività trovano posto le catene montuose con l'immancabile Monviso, gli angioletti che, seduti sulle nuvolette, osservano dall'alto e il canto degli uccellini che crea un'atmosfera particolare. Trovano posto nel presepe parecchi "santons de Provence", casette fatte a mano e molti animaletti.

Il presepe è visitabile tutti i giorni fino all'11 gennaio.

Inoltre a Paesana fanno bella mostra di sé tre stupendi alberi di Natale all'uncinetto che quest'anno sono stati completamente rimessi a nuovo. Le artefici del lavoro sono le instancabili amiche che fanno parte del gruppo "Un filo che unisce", realizzando da anni diverse opere all'uncinetto.

Un grande grazie alle persone che si danno da fare per abbellire il paese, dedicando tanto impegno e molte ore del loro tempo.