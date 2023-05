Riapre la torre di Envie con una visita guidata e una esposizione fotografica

La macchina organizzativa delle associazioni La Torre nel Parco e 'I Argic si è rimessa in moto per proporre il prossimo evento in programma e facente parte del fitto cartellone di manifestazioni 2023. Domenica 28 maggio ore 15,00 apertura della torre nel parco del castello con visita gratuita ed esposizione di foto con incisioni rupestri e del Mombracco; a seguire : dalle preziose ricerche dello scrittore e poeta Claudio Midulla, "La torre e le sue mille curiosita'", letture storiche ed inedite sul castello e le sue torri a cura del Circolo LAAV di Torre Pellice con accompagnamento musicale (circololaavtorrepellice@gmail.com). In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata in data da destinarsi. Per ogni ulteriore informazione utile: info@argic.it - latorrenelparco@gmail.com.