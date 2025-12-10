Lutto a Savigliano: addio a Giorgio Trucco, pioniere del tessile italiano

Giorgio Trucco, aveva 93 anni

Lutto a Savigliano per la scomparsa di Giorgio Trucco, imprenditore tessile e fondatore della "Trucco Tessile", mancato ieri martedì 9 dicembre, all’età di 93 anni.

Uomo riservato, lungimirante e appassionato del proprio lavoro, è stato uno dei protagonisti dello sviluppo industriale del territorio e un punto di riferimento nel panorama nazionale dell’intimo di qualità.

La storia della “Trucco Tessile” era iniziata nel 1952, quando Giorgio, insieme al fratello Piero, deceduto nel 2019 (noto per il celebre negozio di abbigliamento in piazza Santarosa) introduce in Italia il moderno concetto di pigiama in maglia.

Un’intuizione che avrebbe segnato l’evoluzione del settore e aperto la strada a una crescita costante. Nel tempo, l'azienda ha saputo ampliare la propria identità attraverso l’acquisizione di marchi storici.

Negli anni Settanta, grazie a un’intuizione di Giorgio Trucco, l'azienda saviglianese fu tra le prime realtà italiane a sviluppare il pigiama in maglia. Seguirono l’acquisizione della torinese M.M.T., tra i principali produttori di intimo Alpina, l’espansione internazionale degli anni Novanta, la presenza alle più importanti fiere di settore e, nel 2014, l’ingresso della storica Boglietti, con i marchi Boglietti, Kristal e Stefania Canavesi. E poi la Julipet nel 2019 completò il polo tessile, oggi in ulteriore evoluzione con una nuova linea dedicata alla clientela femminile.

Al centro della filosofia aziendale, Giorgio Trucco ha sempre posto valori semplici ma profondi quali: generosità, semplicità, correttezza e rispetto. Principi che ancora oggi guidano l’impresa.

La famiglia Trucco era già attiva nel commercio tessile prima di Giorgio e Piero fondassero l'azienda.

Oggi l’attività rimane è in mano ai figli e ha anche acquisito la proprietà di Anadi Tex con sede a Caracal, nel sud della Romania.

Giorgio Trucco lascia un’eredità imprenditoriale fatta di visione, impegno e valori umani che hanno segnato profondamente la comunità e il tessuto produttivo saviglianese.

La sua storia rimane un esempio di dedizione, innovazione e amore per il lavoro.

Lascia la moglie Giovanna, i figli Agostino, Ettore e Luca con le rispettive famiglie, gli adorati nipoti, la sorella Enrichetta e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 11 dicembre, alle 14,30 nella chiesa di San Giovanni a Savigliano.

La salma sarà poi trasferita a Bra per il rito della cremazione.