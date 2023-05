Barge, si posa la prima pietra per la nuova sede della Croce Rossa

Sabato 3 giugno, alle ore 12, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, assieme all'assessore regionale alle Opere Pubbliche Marco Gabusi, all'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, al vice presidente del consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia e al presidente Regionale della Croce Rossa, Antonio Ferrero, si recheranno al cantiere della nuova sede della Croce Rossa di Barge, in via Fiorita, per la cerimonia di posa della prima pietra e apposizione di una targa descrittiva dei finanziamenti ricevuti.

La cerimonia non costituisce e non sostituisce la consueta inaugurazione dell'edificio, che avverrà soltanto al termine dei lavori.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.