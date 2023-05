A Mondovì 270mila euro per il consolidamento di via Marchese d’Ormea

Un angolo di Mondovì Piazza ricco di fascino e di storia ma, inevitabilmente, fragile e soggetto a controlli costanti volti a garantirne la fruizione in totale sicurezza. I bastioni in fregio a via Marchese d’Ormea sono da anni oggetto di interventi e attenzioni da parte dell’Amministrazione comunale, impegnata in una difficile ma doverosa opera di salvaguardia e mantenimento architettonico. Tre in particolare i lotti di lavoro finora ultimati o preventivati: il primo, terminato nel 2021, riservato ai bastioni settentrionali; il secondo, nel 2022, dedicato al tratto più meridionale e il terzo, in corso di avviamento, nei pressi dell’incrocio con vicolo Pizzo.



A fronte di quanto emerso nelle scorse settimane, con un parziale cedimento nella cinta muraria e la conseguente interdizione al traffico veicolare, la Giunta ha recentemente deliberato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica di recupero e consolidamento del tratto in allargamento oltre la cabina dell’Enel, per un ammontare complessivo di 270.000 euro.



«Un intervento doveroso che intende porre rimedio al pesante disagio che abitanti e commercianti stanno vivendo dallo scorso mese di marzo» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora.



«Risolveremo il cedimento evidenziatosi nelle scorse settimane e parzialmente aggravatosi con le piogge degli ultimi giorni, realizzando un consolidamento murario nel tratto in allargamento oltre la cabina dell’Enel. Un’importante opera di recupero, insomma, ma anche un atto di prevenzione volto a scongiurare nuove limitazioni ad un’arteria stradale fondamentale per la viabilità del quartiere. Continua, dunque, l’impegno comunale per garantire l’incolumità fisica delle persone e la sicurezza infrastrutturale, da sempre due capisaldi della nostra azione amministrativa».