A Marene "Cuore di padre", il fim documentario per la festa del papà

La Parrocchia di Marene ed il Circolo Noi Oratorio S. Giuseppe - proprio nella ricorrenza di San Giuseppe e della Festa del Papà – organizzano per la serata di Giovedì 19 marzo 2026 la proiezione del film documentario CUORE DI PADRE – prodotto dalla spagnola Goya Producciones, con la regia di Andrés Garrigó.

L’appuntamento e’ per le ore 21.00 presso l’Auditorium sito in Marene- Via Cravetta 2. L’ingresso e’ libero a tutti, fino ad esaurimento posti.

L'iniziativa è stata voluta dal Consiglio Pastorale e rappresenta uno degli appuntamenti quaresimali pensati in preparazione alla Pasqua.

Chi è in realtà Giuseppe di Nazareth? Abbiamo intrapreso un viaggio intorno al mondo per indagare se sia vero ciò che alcuni affermano: quest’uomo misterioso oggi è più attivo che mai, scrivono dalla Produzione.

Ci soffermeremo in posti emblematici dei cinque continenti, scoprendo santuari, feste e devozioni in onore di quel falegname umile e silenzioso.

Conosceremo toccanti testimonianze di persone che hanno dato una svolta alle loro vite grazie a San Giuseppe.

Per assistere alla proiezione non e’ necessaria la prenotazione. Per informazioni scrivere tranquillamente alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com o consultare il sito: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/