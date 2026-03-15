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Eventi | 15 marzo 2026, 16:39

A Chiusa di Pesio torna l’Ecofestivalpesio: cortometraggi da 69 Paesi

Dal 17 al 20 marzo la 16ª edizione del festival dedicato al cinema e all’ambiente. In gara 369 film e nove premi finali, con il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo

A Chiusa di Pesio torna l’Ecofestivalpesio: cortometraggi da 69 Paesi

La 16° edizione dell’Ecofestivalpesio si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2026. 

L’ormai collaudato regolamento è stato confermato totalmente, nella serata di venerdì 20 marzo saranno assegnati 9 premi, 4 sul tema ecologico, 3 sul tema libero e 2 ai corti realizzati dagli Istituti Scolastici. Sono stati visionati 369 film cortometraggi e lungometraggi di 69 nazioni diverse. 

È da evidenziare la bella collaborazione da sempre con l’Istituto comprensivo di Chiusa di Pesio e Peveragno, avendo tra i premi una categoria di corti realizzati proprio dalle scuole sono i ragazzi dell’Istituto Comprensivo a visionare e fare i giudici decretando il vincitore della categoria. È un momento di gioia e di crescita per i ragazzi, affrontano l’impegno con serietà e si appassionano divertendosi e sentendosi per una volta protagonisti. 

L’Ecofestivalpesio si svolge con la preziosa collaborazione con l’Ente Aree protette delle Alpi Marittime e il Comune di Chiusa di Pesio. Oltre ai matinée per le scuole del 17-18-19 marzo il festival sarà concentrato tutto nella serata di venerdì 20 marzo dove verranno proiettati tutti o in parte i film vincitori e saranno consegnati i premi. 

I 20 film finalisti verranno proiettati in due serate nel mese di luglio all’inizio della trentesima edizione della rassegna Cinema in Cortile, la rassegna inizierà il 14 luglio con la proiezione del lungometraggio vincitore del festival.

c.s.

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