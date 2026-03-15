A Racconigi doppio appuntamento con l’arte

Sabato 21 marzo, negli spazi della SOMS di via Carlo Costa 23, a Racconigi si terrà un doppio appuntamento con l’arte, nato grazie alla felice collaborazione tra l’Associazione Presidiarte APS e l’Associazione Progetto Cantoregi.



Alle ore 17.00, si svolgerà la presentazione del catalogo della rassegna, alla presenza delle artiste e degli artisti che espongono in mostra "Facciamo pace", a cura di Anna Cavallera con l’assistenza artistica di Benedetta Lauro.

Alla luce del grande successo registrato dall’apertura della mostra ad oggi, l’Associazione Presidiarte APS ha deciso di posticipare la chiusura della mostra a domenica 10 maggio 2026. Nel frattempo, proseguono le iniziative tese ad approfondire i temi toccati dalla rassegna, dedicate a un pubblico eterogeneo. La mostra introduce infatti ad un’idea di pace rivalutata, intesa come colore, forma, energia emotiva e gestuale, e solleva riflessioni sugli immaginari intimi e collettivi che la riguardano, proponendo una tregua alla retorica bellica. Discostandosi dal concetto di “conflitto”, suggerisce indagini sul senso di responsabilità individuale e collettiva, sulla possibilità di partecipare ad obiettivi comuni improntati all’armonia, alla giustizia, all’integrazione e alla tolleranza.



A seguire, alle ore 18.00 si terrà il concerto del gruppo musicale Peace Warriors – Guerrieri di Pace, composto dal polistrumentista e cantante Gian Piero Pramaggiore, cresciuto nella scena free jazz che ha dato vita negli anni ‘70 alla world music, e dal sassofonista torinese Francesco Partipilo: un viaggio di pura energia artistica creativa dove l’improvvisazione è regina assoluta, in un intreccio di fiati, corde, voci e percussioni.

Il concerto si avvale della collaborazione del tecnico Luca Olivero.



L’evento è ad offerta libera, fino ad esaurimento posti. Consigliata prenotazione a presidiarte@gmail.com o pinacoteca.racconigi@gmail.com.