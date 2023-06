Mercoledì 31 maggio a Revello torna la “Cecy for Runners” per i bambini del Nepal

L'Associazione Cecy Onlus in collaborazione con l'Atletica Saluzzo, la Pro Loco di Revello e con il patrocinio del Comune di Revello organizza per il giorno la settima edizione della "Cecy For Runners", corsa podistica non competitiva di solidarietà in favore della casa famiglia Dil Kumari in Nepal.



Partenza ed arrivo della manifestazione in Viale della Rimembranza a Revello, con ritrovo alle ore 18,00 presso il vicino bocciodromo di Revello.



La corsa è ad andatura libera (corsa, cammino, fitwalking) e non è competitiva. Le partenze inizieranno alle 19,00 per le categorie giovanili al di sotto dei 12 anni e alle 20,00 per gli adulti su di un percorso attraverso le campagne revellesi di 5,4 km. A seguire, dopo l’arrivo, rinfresco per tutti i partecipanti con i prodotti offerti dalle aziende del territorio.



Il costo dell'iscrizione è di euro 8,00 per gli adulti che sarà interamente devoluto alle opere di solidarietà in Nepal (ampliamento della casa famiglia Dil Kumari - Nepal). Per i ragazzi/bambini al di sotto dei 12 anni (percorsi ridotti) l'iscrizione è gratuita.



Maglietta tecnica esclusiva della manifestazione ai primi 800 iscritti al percorso di km 5,4 fino ad esaurimento taglie. Per le categorie bambini/ragazzi al di sotto dei 12 anni saranno distribuiti premi in natura per tutti.



La maglietta avrà il logo "Clean your future" (Pulisci il tuo futuro) disegnato dall'artista Marinofelixg, un richiamo a contrastare il fenomeno del littering, una parola inglese che indica il dilagante malcostume di gettare a terra i propri rifiuti, in luoghi pubblici e privati.



Il progetto che verrà sostenuto dai proventi della manifestazione consiste nell’ampliamento della casa famiglia Dil Kumari in Nepal, luogo di accoglienza per bambini e adolescenti dai 5 ai 17 anni; “Dil Kumari” è il nome della più piccola bambina ospitata all’inizio dell’attività, tre anni or sono. I trenta ragazzi che oggi abitano la struttura provengono da situazioni di povertà, abbandono, sofferenza e, in alcuni casi, violenza. La casa è al massimo della sua capienza e purtroppo le richieste di aiuto continuano ad arrivare, ma non ci sono più posti a sufficienza per accogliere i tanti che bussano alla porta.



Nell'edizione della corsa dello scorso anno gli iscritti furono 691 e vennero raccolti 5.800,00 euro destinati alla costruzione di una scuola in Nepal, oggi ultimata e già funzionante.