Savigliano, pienone di pubblico per la seconda edizione di 'Atipico'

Oltre 6.500 passaggi e tre giorni di manifestazione: si è confermato un successo “Atipico Festival”, kermesse che per il secondo anno ha “acceso” Savigliano con tanta musica, buon cibo ed anche momenti riflessione.



Organizzato dalla sezione giovanile della Società di Mutuo Soccorso e dalla Consulta Giovani del Comune di Savigliano, “Atipico” nel fine settimana ha portato nell'area fieristica di via Alba grandi nomi del panorama musicale contemporaneo. Da Rovere a Bnkr44, da Queen of Saba a Colla Zio, solo per citarne alcuni.



Ad aprire, giovedì sera, era stata la conferenza “Mafia, questione dimenticata?!”, con l'attivista antimafia ed ex-deputato Davide Mattiello e Roberto Montà, ex sindaco di Grugliasco. Soddisfatti i giovani della Consulta, per cui “Atipico” rappresenta il coronamento di un lungo lavoro di mesi.



Spiegano la presidente Francesca Gallo e il vicepresidente Francesco Filomena (anche coordinatore dei giovani del Mutuo Soccorso): «Siamo estremamente felici per la grande risposta che abbiamo ottenuto – affermano – . Nella serata del sabato abbiamo registrato il tutto esaurito, e tranne che nell'ultimissima parte il tempo è stato clemente. Lavoriamo ad “Atipico” per buona parte dell'anno, e gli eventi di avvicinamento che organizziamo sotto l'Ala ne sono la testimonianza».



«L'impegno organizzativo è notevole – aggiungono – ed è frutto di un grande gioco di squadra. Quest'anno ci siamo divisi in gruppi ed ogni gruppo ha portato avanti un compito. Vedere tanta gente divertirsi, molti anche provenienti da fuori Savigliano, ha ripagato tutta la macchina organizzativa degli sforzi fatti».