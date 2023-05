“Spazzamondo”: 500 volontari di tutte le età puliscono Revello per un ambiente più sano ed ecologico

Cinquecento volontari ‘spazzini’ di tutte le età hanno partecipato, sabato 27 maggio, a Revello all’iniziativa ‘Spazzamondo’ ideata in tutta la Provincia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per rendere più attivi e sensibilizzare i cittadini nei confronti dell’ambiente.

Per la partecipazione non c’era limite di età, gli iscritti andavano dai bambini di 3 anni agli over 80, tutti all'opera per raccogliere 107 sacchi di rifiuti di cui 18 di plastica e 89 di Rsu.

Sotto lo slogan "Revello un paese unito per un comune pulito" hanno partecipato anche gli amministratori comunali con il sindaco Daniele Mattio e gli assessori Katia Disderi, Laura Riberi e la consigliera Graziella Costa.

Gli entusiasti ‘netturbini revellesi’ muniti di uno speciale kit con tutto il necessario per effettuare, in sicurezza, la pulizia di alcune porzioni del paese si sono riuniti in 500 con l’intento anche di bissare il successo dello scorso anno che ha visto il paese, all’imbocco della valle Po, al terzo posto nella classifica provinciale, per la grande partecipazione.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Daniele Mattio che ha affermato: “Avevamo a disposizione 450 kit ma vista il numero di iscritti, più alto del previsto, ne abbiamo ancora richiesti 50 agli organizzatori.

Ringrazio, da parte dell’amministrazione comunale, tutti i partecipanti e le associazioni che hanno contribuito a migliorare l'aspetto del nostro amato paese”

Tra le associazioni che hanno ‘spazzato e ripulito Revello ci sono: i Pescatori, Cecy onlus, Federcaccia, l'associazione nazionale alpini, l'associazione nazionale carabinieri,il Gruppo storico De Reges, il baby parking ‘Le Coccinelle", l'associazione commercianti e artigiani, la Dialogart, i volontari della Protezione Civile e con loro tante famiglie e gruppi di amici.

"Divisi in gruppi – spiega l’assessore Katia Disderi – i partecipanti hanno perlustrato le varie aree del territorio comunale: dall'interno del paese al centro storico, fino sulla collina verso San Biagio e santa Sofia, San Firmino, Staffarda e le altre frazioni, gli impianti sportivi, le aree gioco, le aree verdi, l'alveo del fiume Po e le zone limitrofe, dalle ex colonie elioterapiche dal ponte di Martiniana al ponte Po a Saluzzo, le sponde della ‘Strada dei Boschi’ di competenza del territorio comunale e l'area cimiteriale per una copertura di parecchi chilometri quadrati. Tra gli iscritti - prosegue Disderi – anche i 193 alunni della Scuola Primaria, che si attiveranno per completare l'opera di pulizia del nostro borgo nei prossimi giorni.

“Un ringraziamento particolare oltre e tutti partecipanti – conclude Katia Disderi – va alla Fondazione CrCuneo, alla cooperativa Erica e al Consorzio rifiuto Csea per averci dato l'opportunità di manifestarci veri cittadini attivi per l'ambiente.”

Al termine della mattinata produttiva e soddisfacente, il saluto di congedo è stato accompagnato dalla promessa di ripetere presto l'evento anche all’insegna dell’amicizia e della socializzazione tra i partecipanti.