Svelarti”: grande partecipazione alla mostra/evento del liceo artistico di Cuneo

Grande successo ieri sera, martedì 30 maggio, per la mostra/evento “Svelarti” al liceo artistico “Bianchi Virginio” adi Cuneo.

Un progetto che partiva da una riflessione sul tema del velo, della libertà e della violenza contro le donne, approfondendo l'attuale situazione iraniana.

A organizzare la serata, le classi 3^ D, 3^ AF, 5^ FL in collaborazione con il dipartimento di Mets del Conservatorio di Cuneo e le classi 5^ G e 3^ M del liceo musicale.

Presenti anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l'assessora alla Cultura Cristina Clerico.

"E' stata una bella serata di educazione civica per tutti - dice il dirigente scolastico Carlo Garavagno -, di esercizio di cittadinanza attiva da parte degli studenti e dei loro docenti. In questo liceo si insegna che i diritti si sommano per tutti, non si elidono a vicenda. Alla presenza dei loro parenti, abbiamo anche ricorda Elena ed Alice prematuramente scomparse. Una parte della loro anima, come per tutti coloro che hanno insegnato o appreso in questa scuola mutuamente fra docenti e studenti, rimarrà sempre qui con noi, all'Ego Bianchi di Cuneo".

In ricordo di Elena Giorsetti e Alice Olivero sono stati piantati nel giardino della scuola una betulla ed un acero rosso.