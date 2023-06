Mondovì, attenzione ai controlli con autovelox previsti nella prossima settimana

Prosegue l’attività di contrasto alle infrazioni sulla velocità da parte della Polizia Stradale,

Per la prossima settimana, 5-11 giugno, sul territorio del monregalese saranno effettuati alcuni controlli con autovelox.

In particolare, il 6 giugno 2023 nel centro abitato della città, in viale Vittorio Veneto e fuori in Strada dei Manelli. Il giorno successivo, martedì 7 giugno, sulla SS 28 Sud in località Sciolli via Vecchia di Cuneo dove, lo ricordiamo, il limite massime è di 30 km orari.

Il 10 giugno autovelox in via Cuneo e via Torino, mentre il giorno successivo 11 giugno sulla SS. 28 Nord in località Breolungi.

Si ricorda, inoltre, che è sempre attiva la postazione fissa autovelox sulla SP 564 tronco Cuneo – Mondovì, al km 15+500 - località Pogliola, che rileva in entrambe le direzioni di marcia.

Per quanto riguarda la zona ZTL e APU del Rione Piazza, da lunedì 15 maggio sono attivi i varchi elettronici di lettura targhe per il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato di via delle Scuole e all’Area Pedonale Urbana di piazza Maggiore – parte sottana.