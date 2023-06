"Nessun aumento IMU per i negozi sfitti a Mondovì"

Aumenti IMU in arrivo per chi ha locali sfitti a Mondovì? La risposta è no.

A spiegarlo è stato l'assessore Alberto Rabbia, ieri sera in sede di consiglio, rispondendo a un'interrogazione presentata dai consiglieri del centrodestra in seguito a una nota di FederCasa che evidenziava il timore di "ritoccare verso l'alto le tasse per chi possiede un locale commerciale e non riesce ad affittarlo".

Il tutto è scaturito in seguito a un questionario che è stato somministrato dal comune per "mappare" la situazione dei locali in città.

"Lo scopo del questionario - ha spiegato Rabbia - era aggiornare la banca dati, non ci sarà nessun aumento per negozi sfitti o affittati che siano. I dati raccolti servivano per un progetto di censimento dei negozi del centro storico iniziato nel 2019. Progetto che si è fermato a causa della pandemia e che è ripartito solo per censire le criticità dei negozi sfitti a Breo.Non vi saranno aumenti per le aliquote che per altro sono già state fissate e approvate.

Per rispondere in merito al chiarimento sulle azioni intraprese a favore del commercio: in primis il distretto diffuso del commercio, abbiamo vinto bando regionale come distretto; ci sono poi 350mila euro a pacchetto, per aziende e arredo urbano etc. Per questo bando hanno fatto domanda oltre 57 imprese e ciò significa che l'iniziativa è stata apprezzata. Ricordo poi che a 30 luglio 2022 una delle prime iniziative era stata lo sconto monetizzazione dei parcheggi, senza contare la riorganizzazione delle manifestazioni in maniera potenziata e l'insediamento dell’osservatorio del commercio con buon successo".