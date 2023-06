Grande attesa per la prima edizione del Terres Contest, dedicatio ai musicisti under 35

Cresce l’attesa per la 1a edizione del Terres Contest, evento musicale per gruppi o solisti under 35 non professionisti. L’intento è quello di promuovere un’opportunità di crescita, visibilità, confronto e formazione ai giovani artisti musicali del territorio.

L’iniziativa rientra nel festival Suoni delle Terre del Monviso, grazie alla sinergia tra: Comune di Saluzzo, Corriere di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni, Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale e I Polifonici del Marchesato.

L’evento, che prevede l’esibizione pubblica live di tutti gli artisti iscritti, è in programma nella serata di mercoledì 7 giugno a Il Quartiere (ex Caserma Musso) a Saluzzo, con inizio alle ore 20.



Nove, tra band e singoli, sono gli iscritti a questa prima edizione che si proporranno al pubblico e al voto della giuria tecnica con un’esibizione completamente live, senza uso di basi musicali preregistrate. Anche il voto del pubblico presente alla serata influirà sul punteggio finale.



Nei prossimi giorni tutti potranno avere un assaggio di ciò che sarà la serata perché, fino a domenica 4 giugno, sul sito del Corriere di Saluzzo verranno pubblicati i video contenenti una performance musicale di ciascun iscritto (potrà essere eseguito un brano inedito o una cover). La giuria popolare potrà votare (on line) il proprio video preferito e la classifica che ne scaturirà andrà a determinare l’ordine di esibizione del 7 giugno.



Durante l’evento musicale ogni iscritto avrà la possibilità di eseguire due-tre pezzi (uno dovrà essere quello presentato on line) per una durata massima di 10 minuti. Almeno uno dei brani proposti nel corso dell’esibizione pubblica dovrà essere originale, mentre per il resto dell’esibizione potranno essere proposte cover.

A giudicare i nuovi talenti del saluzzese e della Granda sarà una giuria costituita da esperti del settore musicale, tecnologico e dello spettacolo. Il voto attribuito dalla giuria costituirà il 75% della valutazione finale, mentre il restante 25% verrà attribuito dal pubblico presente alla serata tramite procedura online.

Il premio in palio per i vincitori è la possibilità di aprire il concerto degli Eugenio in Via di Gioia, programmato per il pomeriggio di sabato 8 luglio a Paesana - Pian Munè. Un ulteriore premio, attribuito dalla giuria, sarà una sessione di registrazione di 4 ore negli studi della Scuola Apm di Saluzzo.



Questo l’elenco degli iscritti alla prima edizione del Terres Contest:



1) Sbandati

2) Jego

3) Libero

4) The Pushit

5) Castelli Mattia

6) Son de la Rue

7) Electric Confidence

8) Devalle

9) Lou Pitakass