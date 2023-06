“Mangiando e pedalando” di Dronero, un grande successo

“È stata l’edizione degli imprevisti, ma quanto ci siamo divertiti!”. Rosa, il colore scelto quest’anno per le magliette.

Grande partecipazione a Dronero domenica 28 maggio alla “Mangiando e pedalando”, rimandata di una settimana a causa delle avverse condizioni meteorologiche e con, dopo una mattinata di sole, un diluvio proprio quel pomeriggio che non ha fermato l’entusiasmo e la voglia di fare festa delle persone.

Così, insieme dalla mattina alla sera, per un appuntamento diventato ormai fisso ed attesissimo da grandi e piccini, quest’anno giunto alla sua 11ª edizione.

Ci tengono dalla Pro Loco a ringraziare: “Siete voi cittadini i primi a cui va il nostro grazie, per la partecipazione entusiasta e piena di vita! Ringraziamo, poi, il Comune di Dronero, i volontari di Borgo Sottano, i comitati delle frazioni Tetti, Monastero, Pratavecchia e Ricogno per aver gestito magistralmente le tappe, i volontari della Croce Rossa che ci hanno seguito lungo tutto il percorso, Remo dj che ci ha intrattenuti e fatti ballare fino a tardi, Gianfranco Morra per il servizio prestato”.

Quest’anno l’iniziativa ha voluto sostenere il progetto Plastic Free, con i partecipanti invitati prima di tutto a procurarsi ognuno una borraccia: “La scelta di rendere plastic free questo evento è risultata vincente: così facendo abbiamo evitato circa 3.000 bicchieri, 2.000 posate e oltre centinaia di bottigliette di plastica”.

Le sorprese e le bellissime iniziative droneresi organizzate dalla Pro Loco continuano: “Questo weekend passate a salutarci al nostro stand alla Fiera degli Acciugai: avrete anche la possibilità di sostenerci tesserandovi. Il prossimo appuntamento sarà invece l'Agriaperitivo nei campi sabato 24 e domenica 25 giugno”.