Stasera a Saluzzo è Effetto Notte, la prima Notte bianca della provincia

Stasera a Saluzzo è Effetto Notte, la prima Notte bianca in provincia di Cuneo, con un programma da festa di strada e piazza, piena di acrobazie, ingegno e “magia”, musica, aperitivi e cene.

Sarà illuminato il campanile della Cattedrale e i 65 metri di altezza diventeranno lo spazio di uno spettacolo “site-specific" di “Lineadaria” creato appositamente per queste pareti verticali. Tre artiste della Compagnia di danza verticale “Vertical Contemporary Dance” dialogheranno con il movimento, luci e suoni nella suggestione notturna della serata. Due spettacoli: uno alle 22,10, l’altro alle 23.10. L’evento è realizzato grazie al Comune di Saluzzo, allo sponsor Pagliero e alla disponibilità della Diocesi.

Effetto Notte coinvolge stasera tutto il centro città e il borgo antico alto: sotto l’ala di ferro di piazza Cavour, il microcirco con 10 cavallini a pedali, la giostrina storica a 4 posti per bambini fino ai 6 anni, il tiro ai barattoli, il tiro agli anelli e la pesca delle ochette, bolle giganti.

In piazza Vineis (dalle 20,30 e 22) la performance comica ad alto impatto scenico “Tuttotorna” dei Giullari del Diavolo, gruppo toscano che del teatro di strada e della magia della notte è maestro.

Il Turn Over fa scoprire un importante stilista saluzzese che veste personaggi di spettacoli e “Drag Queen”, Jorge Marcos Oliveira Santos, che porterà due artiste nel dehor del locale: Cristy McBacon e Lucrezia Borkia.

Tantissima musica con dj set e le formazioni musicali ad animare vie pedonali, centro storico e numerosi locali aderenti. Al Tasté Bristot, in salita al Castello: John Deer in concerto - Musica italiana anni dagli anni 90 ai giorni nostri.

In centro: “Son de la Rue” Il gruppo musicale sanfrontese e 440Hertz (10 flauti traversi e due cantanti soliste diretto da Claudio Ariaudo con brani di musica leggera, pop, disco.

Alle 18.30 a villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17, vernissage della Mostra “Sovversive” con fotografie di Cristina Pedratscher e opere di Francesca Lovera.

Viabilità

Dalle 19 chiusura strade. Navetta (Bus Company) da e per Saluzzo gratuita con partenze alle 19.30 da Paesana e da Sampeyre. Il ritorno da Saluzzo alle 01 è previsto con partenza dalla stazione Bus Company in via Circonvallazione.

Per maggiori info: www.fondazionebertoni.it | 0175 43527 | info@fondazionebertoni.it