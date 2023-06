Circolo delle Idee di Mondovì, Beatrice Perrone eletta nuova presidente

La sala delle conferenze “Luigi Scimè” ha fatto da palcoscenico, lo scorso 30 maggio, all’assemblea pubblica per il rinnovo del Consiglio direttivo del Circolo delle Idee di Mondovì, l’iniziativa nata nel 2019 come naturale prosecuzione della Consulta Giovanile e promossa, nell’occasione, dall’allora assessore alle Politiche giovanili, Luca Robaldo. Un momento di confronto e di condivisione aperto a ragazzi e ragazze monregalesi tra i 15 e i 35 anni, per dar vita a un organismo con funzione consultiva e propositiva nei confronti dell’attività amministrativa della città. E non è un caso, allora, che alla serata abbiano partecipato il sindaco, Luca Robaldo, l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno, l’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli, e il consigliere Marco Bellocchio.

Una riunione partecipata durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo, per la prima volta a trazione femminile grazie alla presidenza di Beatrice Perrone (ortottica ventisettenne dipendente dell’Asl CN1 nell’ospedale di Savigliano), affiancata da Luca Tomatis (vicepresidente), Gemma Tampalini, Giacomo Nugnes e Stefano Arnaldi (consiglieri). "Accolgo quest’elezione con molto orgoglio ed entusiasmo - il commento della neopresidente - e sono pronta a mettermi in gioco e a lavorare con il nuovo direttivo e con tutto il gruppo dei partecipanti. Saranno senza dubbio tre anni pregni di progetti e momenti stimolanti, durante i quali proveremo a coinvolgere attivamente gli istituti scolastici superiori e tutte le associazioni di giovani già presenti sul nostro territorio, al fine di creare un vero e proprio hub delle migliori esperienze giovanili cittadine. Ringrazio ancora una volta l’assemblea dei partecipanti per il sostegno e la fiducia ricevuti e l’Amministrazione comunale per questa straordinaria opportunità formativa. In tal senso, una sincera riconoscenza al mio predecessore e ora assessore, Alessandro Terreno, per l’esempio e gli insegnamenti trasmessi".



"Per noi amministratori è una grande emozione riscontrare in tanti ragazzi e ragazze il desiderio di mettersi a disposizione della città per migliorarla e animarla" hanno commentato il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Terreno. "Crediamo che il Circolo delle Idee possa rappresentare per ciascuno di loro un’indimenticabile esperienza responsabilizzante e per l’intera comunità monregalese unarara opportunità di crescita condivisa e intergenerazionale. Auguriamo, quindi, a Beatrice e a tutta la sua squadra buon lavoro. Noi saremo al loro fianco per supportarli ma soprattutto per ascoltare le loro richieste e le loro suggestioni".