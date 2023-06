Il cheraschese Claudio Agostino Alberto diventa Ufficiale della Repubblica

Dopo il messaggio ufficiale del Capo dello Stato, letto dal prefetto Fabrizia Triolo, alla presenza delle massime autorità istituzionali e politiche della provincia, in occasione della Festa del 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica, si è svolta a Cuneo, in una scenografica Piazza Galimberti, la tradizionale consegna dei diplomi delle onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica conferiti dal Presidente della Repubblica.

Ben 18 cittadini cuneesi (un Commendatore, quattro Cavalieri Ufficiali e tredici Cavalieri), hanno ricevuto l’ambito conferimento, tra cui il cheraschese Claudio Agostino ALBERTO, con l’attribuzione di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. “Dopo il titolo di Cavaliere del 2017, questa nuova onorificenza, premia una persona che da sempre è attiva nel mondo del sociale e del volontariato” – ha affermato il Sindaco di Cherasco, Carlo Davico dopo la consegna dell’attestazione.



Cheraschese, sposato, due figlie, laureato in Lettere, carabiniere in congedo, una vita trascorsa in Banca e poi presso la Segreteria di Presidenza della Fondazione CRC, ha dedicato gran parte della sua vita all'impegno verso la comunità. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Pro Cherasco e successivamente dell'ATL Langhe e Roero, organizzando numerose edizioni di Vinum e della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba; attualmente è VicePresidente del GAL Langhe e Roero e si dedica ad attività culturali con l'Associazione Antonela Salvatico, il Centro Studi Beni Culturali e il Rotary. Inoltre, esercita il suo impegno verso il settore non profit con la Presidenza della Cooperativa albese Operatori Sociali e nella partecipazione attiva a molte associazioni di volontariato, tra cui la LILT, l'Arcipelago, l'Opera San Martino e la Social Dealer Armando Sabatini.