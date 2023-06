Cuneo, città delle rotatorie e delle splendide fontane... senz'acqua

Utili, discusse, qualcuna bella e molte brutte, ma soprattutto tante. Stiamo parlando delle rotonde, che a Cuneo ormai imperversano da anni.

Sarà per la vicinanza con la Francia, patria delle “rotatoire”, ma la città tra il Gesso e lo Stura è stata una delle prime in Italia ad adottarle.

Va detto, non sempre con successo: sulle prime gli automobilisti erano un po’ frastornati, poi ci hanno preso la mano (quasi tutti...) e le rotonde in città sono sorte ovunque.

Non c’è stata Amministrazione che non abbia inaugurato la propria rotonda. Il “siluro” del viadotto Soleri, il “cappello alpino” a ricordare la storica adunata degli Alpini nel 2007.

Tante quelle abbellite da scroscianti getti d’acqua: l’Allegoria di Gesso e Stura in piazza Torino, quella del Lyons tra corso Nizza e piazza della Costituzione, poi tra corso IV Novembre e corso Soleri e quella dello Zonta di corso Francia, all’intersezione tra via Pertini e via Pavese.

Tutte bellissime, ma… asciutte!

Come la fontana di Piazza Europa,

o in Piazzale Libertà di fronte alla stazione, spenta e vuota

o ancora in piazza della Costituzione, dove dai getti si può però ricavare una succulenta insalata di girasoli... vuoi mettere con i prezzi che ha raggiunto la verdura?

L'unica ad eruttare acqua in tutto il suo splendore e ad accogliere i turisti in modo gioioso quella che spalanca le porte sulla città vecchia.

Per il resto sono asciutte e spente praticamente tutte le fontane. Non quelle piccoline, questo va evidenziato.

E che dire della fontana di piazza Foro Boario, che non ha nemmeno i due zampilli attivi? L'acqua che si vede è solo l'accumulo di quella piovana.

E' spenta quella della facciata del Municipio.

Ma Cuneo non è anche la città delle Fontane?

Non tutti lo sanno, ma tra i percorsi turistici proposti, con tanto di cartello ben visibile a chi parcheggia alle piscine e raggiunge l'altipiano con l'ascensore inclinato, c'è proprio quello di Cuneo e le sue fontane. Sette, visitabili con una passeggiata di circa cinque chilometri e raccontate nei loro aspetti storici, architettonici e stilistici.

L’anno scorso dissero che era colpa della siccità (non funzionano a ricircolo?), ma anche quest’anno, nonostante un maggio piovoso come non si vedeva da tempo, l'estate è alle porte e di zampilli e getti d'acqua neppure l’ombra: come mai?