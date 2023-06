La valle Varaita premia i meriti sportivi degli atleti e delle società del territorio

Sabato 17 giugno, alle 15.30 e presso l’Agorà de La Fabbrica dei Suoni (via Marconi 15) di Venasca, si tiene la prima edizione della Giornata dello Sport della Valle Varaita: l’Unione Montana Valle Varaita e il Consorzio BIM del Varaita premiano gli atleti, le squadre e le associazioni sportive del territorio che si sono distinti nelle rispettive discipline sportive nel corso del 2022 e i ragazzi del centro La Gocciolina. Alla premiazione, che sarà presentata da Lorenzo Francesconi del Corriere di Saluzzo, prendono parte in qualità di testimonial dei valori dello sport Stefania Belmondo, ex fondista e tra le atlete più titolate della storia della disciplina a livello internazionale, e Sabina Fornetti, atleta paralimpica saluzzese di sitting volley del “Fenera Chieri '76”.



Il pomeriggio, al quale partecipa anche la Banda di Brossasco cui è affidato l’intrattenimento musicale, si conclude alle ore 17.45 con un aperitivo conviviale offerto a tutti i partecipanti.



«Con questa giornata – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – , vogliamo ringraziare atleti e società per i risultati raggiunti ma soprattutto per il contributo nel promuovere uno stile di vita sano, focalizzando l'importanza dei valori sportivi nella nostra comunità».



«In una piccola valle – gli fa eco Marco Gallo, presidente del Consorzio BIM del Varaita – come la nostra, la promozione dello sport e il riconoscimento dei meriti di coloro che si sono distinti nelle diverse discipline diventano elemento sano di aggregazione e di ulteriore coesione territoriale».



Sono 24 gli atleti della valle Varaita, provenienti da quasi tutti i Comuni del territorio, che saranno premiati per i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione 2022 e per aver portato lustro al territorio della valle; ad essi si affiancano i 7 ragazzi del centro La Gocciolina, cui sarà attribuito un riconoscimento per l’impegno e la costanza dimostrati nelle attività motorie proposte durante le ore trascorse al centro. Infine, verranno premiate anche 12 società, per la dedizione dimostrata e per l’encomiabile impegno nel promuovere lo sport e i suoi valori tra i giovani.



Gli atleti premiati sono Fabio Allasina, Filippo Bernardi, Thomas Bernardi e Elisa Gallo per sci e scialpinismo, Matilde Bagnus, Simone Giolitti e Elia Mattio per la corsa, Pietro Antonio Biglione per il nuoto, Andrea Barra e Paolo Barra per la pallanuoto, Nicolò Giraudo per il biathlon, Federico Giraudo e Matteo Villosio per il calcio, Walter Poggiolesi per il tiro, Matteo Capello per l’equitazione, Gabriele Giordano per la moto, Noemi Sclerandi per il karate, Silvano Brugiafreddo, Pietro Mattio e Simone Olivero per ciclismo e MTB, Carlotta Falcone, Andrea Garello, Simone Garello e Carlotta Giuliano per il tennis tavolo.

Le società premiate sono la Podistica Valle Varaita e la Podistica buschese per la corsa, lo Sci Club Pontechianale e lo Sci Club Busca per lo sci, il Valle Varaita Calcio e il Busca Calcio - SSD Busca Calcio 1920 per il calcio, la Polisportiva Piaschese e l’ASD Volley Busca per la pallavolo, il Team Vigor e il Velo Club Esperia per il ciclismo, l’Associazione sportiva Hydro Sport per il nuoto e la pallanuoto e l’Associazione Sportiva Tennis Tavolo A4 Verzuolo per il tennis tavolo.