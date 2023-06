“Onore, Amore e Vendetta”! - Il trionfo del belcanto italiano al Monastero della Stella di Saluzzo

La 44esima stagione dell’associazione Antidogma Musica si apre venerdì 9 giugno alle 21 al Monastero della Stella con il concerto del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice, che si esibiranno in “Onore, Amore e Vendetta”! La trilogia popolare di Giuseppe Verdi.

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Legati da grande sintonia e ricchi di esperienze musicali ai massimi livelli, i fratelli Pollice costituiscono uno dei più importanti sodalizi nel panorama della musica classica e si distinguono per la straordinaria capacità di coinvolgimento del pubblico con chiarezza di linguaggio e convincente capacità narrativa.

Concertisti di grande sensibilità, proporranno un viaggio nella tradizione lirica italiana attraverso l'esecuzione di ouverture, arie e brani tratti dal grande repertorio di Giuseppe Verdi, egregiamente trascritte per pianoforte a quattro mani.

“Onore, Amore e Vendetta!” è un progetto che mette d’accordo melomani e cultori del recital pianistico, in quanto sa coniugare ad arte una selezionata raccolta dei momenti più alti del belcanto italiano.

In programma brani tratti dal “Rigoletto. Il “Trovatore” e “La traviata” di Giuseppe Verdi.

Aurelio e Paolo Pollice diplomati in pianoforte rispettivamente al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma ed il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali, svolgono da anni un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane e ed estere.

Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come “I Solisti di Sofia”, “I Solisti di Zagabria”, la “Camerata Russa”, “L’Orchestra filarmonica Polacca” e sono stati ospiti di prestigiosi festival. All’attività concertistica affiancano quella didattica come docenti di pianoforte principale al Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it al linkhttps://www.monasterodellastella.it/prenotazione/44-ma-stagione- antidogma-musica/192