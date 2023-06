“Summer Time!”: un’escursione e una visita al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello

Domenica 18 giugno il Parco del Monviso organizza “Summer Time!”, un’escursione sul Monte Bracco abbinata alla visita guidata del Museo Naturalistico del fiume Po di Revello (piazza Denina 5), per guardarne con occhi nuovi i diorami: la proposta è indicata a tutti i camminatori e agli amanti della natura, con particolare riferimento alle famiglie con bambini per festeggiare la fine della scuola e l’inizio delle vacanze estive.



Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 davanti al Museo Naturalistico del Fiume Po, le attività si concluderanno entro le ore 12.30.



La partecipazione è gratuita, iscrizione dal sito www.parcomonviso.eu.



L’escursione, durante la quale verranno proposte ai partecipanti curiosità di tipo naturalistico, storico e culturale, si sviluppa dal concentrico di Revello alla cappella di San Leonardo, suggestivo edificio religioso quasi interamente incastonato nella roccia soprastante che conserva un affresco su una parete laterale e un’iscrizione che ricorda il passaggio di Carlo Emanuele I, duca di Savoia, in occasione dell’assedio di Revello del 1588. Il dislivello positivo è di 280m circa, lo sviluppo, comprensivo del ritorno, è di 4,2km. Dopo la passeggiata, si tiene la visita al Museo naturalistico, con i diorami che presentano habitat naturalistici e animali caratteristici del territorio.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dal Parco del Monviso, all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.