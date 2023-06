Controlli della Squadra Mobile e del nucleo Cinofili nelle aree più degradate di Cuneo [FOTO]

Servizio di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri 8 giugno, attorno alla stazione ferroviaria di Cuneo e nell'area di parco Monviso. Al lavoro una quindicina di agenti della Squadra Mobile della Poilizia di Stato, con l'ausilio del nucleo Cinofili in arrivo da Torino.

Si è trattato di un servizio della Squadra Mobile che ha visto gli agenti impegnati nelle zone più degradate del centro cittadino, dove vengono segnalti, in particolare dai residenti, continui episodi di spaccio e degrado.

Il controllo si è concentrato in particolare su un locale dell'area. Controllate circa 15 persone, di cui due sono state denunciate per detenzione di droga ai fini di spaccio. Altri fermati sono stati portati in Questura per la verifica della loro posizione di regolarità sul territorio italiano.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.