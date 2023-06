A villa Radicati, la mostra di due artiste rilancia il messaggio di “Sovversive”.

In un tutt’uno armonico le opere si sposano con la bellezza degli antichi ambienti di Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino.

Dopo il vernissage, la storica dimora immersa nel verde, sulla strada collinare di Saluzzo ospita la mostra condivisa di due artiste: Cristina Pedratscher, fotografa e Francesca Lovera, pittrice, che il titolo "Sovversive" unisce, rientrando nella rassegna, giunta a conclusione. "Ma che - sottolinea Annachiara Busso, ideatrice e organizzatrice dell'iniziativa, attraverso queste opere ancora visitabili fino al due luglio, ha simbolicamente un nuovo avvio".

Sovversive partita l’8 marzo scorso, ha affrontato attraverso linguaggi diversi, mescolando teatro, arte e laboratori, la tematica della femminilità, parlando senza tabù di sessualità, menopausa e maternità”.

Femminilità espressa attraverso le varie sfaccettature. Come le opere delle due artiste scelte per il tipo di lavoro che fanno e che identifica il messaggio di "Sovversive".

Nei dipinti di Francesca forme e colore inglobano figure femminili, donne dalle tante dimensioni, volti e sentimenti, con momenti di leggerezza, sensualità, comprensione, rabbia, intensità e tutta la complessità dell'essere donna.

Gli scatti fotografici di Cristina mostrano il suo modo di guardare con delicatezza il mondo dietro la macchina fotografica e la capacità non comune di comunicare la gentilezza, il respiro, il senso del tatto nelle varie opere. Gentilezza che è caratteristica del vivere in maniera ‘sovversiva’ e dell'l’esser non solo donna, ma persona in una società in cui questo modo di essere e di porsi, non è mai abbastanza valorizzato.

La mostra è visitabile nei giorni di apertura della villa: la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Ingresso alla mostra gratuito; biglietto per visitare la dimora: 5 euro.