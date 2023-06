L'edizione 2023 del festival dello Studente è stata uno spettacolo di arte e inclusione

Il Festival Dello Studente 2023 è stato innanzitutto il festival dell'inclusione. Il festival che ha portato sul palcoscenico studenti giovani e meno giovani (per

la prima volta hanno partecipato anche gli adulti del CPIA, Centro Provinciale di Istruzione per Adulti di Cuneo), il festival che ha portato in scena studenti di

differenti nazionalità ed estrazioni culturali, il festival che ha accolto anche "ragazzi speciali" perchè portatori di disabilità.

Sempre di più il Festival dello Studente, organizzato dall'Associazione Culturale La Beda (con il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Consiglio Regionale del Piemonte ed il sostegno di Fondazione Crc, Fondazione Crt e BCC Banca di Caraglio) sta diventando un evento dal forte impatto sociale e culturale, un importantissimo strumento a disposizione degli studenti che non sempre, anzi quasi mai, hanno un luogo di aggregazione e per esprimere il proprio talento.



Anche quest'anno sono state 3 le categorie in cui le Scuole Superiori di Cuneo hanno gareggiato: il teatro, la danza e la musica.



Il festival ha avuto uno straordinario successo di pubblico facendo registrare il tutto esaurito per le due serate di teatro al "Don Bosco" di Cuneo e oltre 1500 persone

che si sono riversate al NUoVO del Parco della Gioventù (ex nuvolari) per la serata finale dedicata alla danza ed alla musica ma soprattutto è stato accolto con entusiasmo dagli studenti delle scuole coinvolte: il Liceo Classico Silvio Pellico, il Liceo Scientifico G. Peano, l'Istituto Grandis, il Liceo Magistrale De Amicis, il Liceo Artistico E.Bianchi, l'Istituto Alberghiero di Dronero, l'Itis Mario Delpozzo, l'Itc Bonelli e il Centro Prov.le Istruzione per Adulti di Cuneo.



Ad aggiudicarsi la classifica generale e quindi il Trofeo 2023 è stato il Liceo Scientifico (sul podio davanti ad Artistico e Grandis).



Nella sezione Teatro si sono classificati al primo posto parimerito l'Istituto Alberghiero di Dronero ed il Liceo Scientifico di Cuneo (2° posto parimerito per

Liceo Classico e Cpia - 3° posto per Itc Bonelli).



Nella sezione Musica si è imposto il Liceo Artistico, superacclamato nella serata finale svoltasi al NUoVO del Parco della Gioventù, piazzatosi davanti a Liceo Magistrale e Itis.



La sezione Danza è stata invece vinta dall'Istituto Grandis.



Il Premio Trombettiere D'oro, nato per premiare i singoli talenti è andato per il teatro a Vito Longo (Alberghiero) e Sofia Numico (Classico) e per la musica a Luca Tortorelli (Itis) e Chiara Congera (Magistrale)



Speciali menzioni della Giuria del Festival sono state fatte a:

Matilde Massaro e Giulio Gerbaudo (Scientifico), Leslie Giorgis e Andrea Bella (Alberghiero) e Leonardo Fantini (Classico) per il teatro.

Susanna Sacchet (Grandis), Letizia Dutto (Grandis), Alice Parola (Classico) Kristel Kaculi (Liceo Magistrale) per la danza;

Alessandro Viale e Giacomo Donda (Scientifico), Aldo Camandona (Artistico), Susanna Palmucci e Camilla Lodini (Classico), Monica Prencipe (Grandis), Serena Bianco (Liceo Magistrale) e Jacopo Porrini (Itis) per la musica;



Infine il "Premio Empatia" istituito in ricordo del compianto Guido Bonino è andato alla classe 1° logistica dell'Itis di Cuneo per il teatro.



Grande soddisfazione da parte del direttore artistico del Festival Dello Studente Luisella Mellino: "Sono felice dell'entusiasmo dimostrato dalle studentesse e dagli studenti che ogni anno dimostrano sempre maggior impegno nella produzione, realizzazione e messa in scena dei loro spettacoli. Gli stessi professori che li seguono sono a loro volta molto entusiasti di seguire i "propri" ragazzi nella realizzazione delle loro performances. Sono davvero felice per la riuscita di un'edizione che si è rivelata molto al di sopra delle nostre aspettative. E sono orgogliosa che il Festival sia tornato nell'area dell'ex Nuvolari per la sua serata finale: la finalissima al NUoVO, che ha inaugurato la sua nuova "era" con il Festival dello Studente, è stata entusiasmante non solo per i ragazzi sopra e sotto il palco, ma anche per tutti noi addetti ai lavori".