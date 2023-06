Ancora disagi sulla Fossano-Mondovì, ma da oggi la tratta Torino-Ventimiglia è tornata regolare

Da oggi, sabato 10 giugno, la circolazione dei treni regionali della tratta Torino- Ventimiglia è tornata regolare. Potrebbero esserci dei ritardi perché la circolazione sarà a velocità ridotta, in quanto prosegue l'intervento dei tecnici.

Ricordiamo infatti che mercoledì 31 maggio la circolazione è stata sospesa per danni causati dal maltempo tra Fossano e Mondovì.

Sulla vicenda interviene un lettore che ci segnala disagi: “Volevo porre alla sua attenzione ed alla sua testata la situazione attuale davvero insostenibile della tratta del treno Torino Savona, nello specifico Savigliano Mondovi. Come saprà causa lavori da Fossano a Mondovi, Trenitalia garantisce il percorso tramite Bus. Ebbene non è così, mio figlio per ragioni sportive, utilizza questa tratta quotidianamente e purtroppo per la seconda volta in due giorni si ritrova a non aver alcun bus sostitutivo. È successo giovedì 8 giugno in direzione Mondovi e venerdì 9 giugno in direzione Savigliano. Il disagio è tanto, ed a parte i costi non recuperabili c'è la preoccupazione di lasciare il figlio 16enne per strada”.

Da Trenitalia fanno sapere che “i treni regionali delle relazioni Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo possono subire ritardi, limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus tra Fossano e Mondovì. I bus sostitutivi saranno previsti ancora per qualche giorno. In ogni caso, nelle stazioni di Torino, Fossano, Mondovì e Savona c'è personale dell'assistenza di Trenitalia per informazioni”.

Per maggiori informazioni http://www.viaggiatreno.it/infomobilita/index.jsp