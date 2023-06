Cantieri e code sulle strade del mare: oggi l'atteso incontro tra Cirio, Gabusi e i vertici delle autostrade

“Abbiamo chiesto ai gestori dei due collegamenti autostradali verso la Liguria un incontro urgente per conoscere il piano dei cantieri e le soluzioni che intendono mettere in campo per mitigare i disagi per coloro che per lavoro o per svago utilizzano le autostrade - avevano spiegato Cirio e Gabusi all'indomani delle giornate di passione che hanno vissuto migliaia di automobilisti piemontesi -. Siamo consapevoli che i lavori sono necessari per la sicurezza degli utenti, ma chiediamo di gestire i flussi in modo da ridurre i disagi soprattutto nelle giornate in cui, anche con l’avvicinarsi delle vacanze, le autostrade risultano maggiormente frequentate. L’obiettivo è individuare una soluzione già per i prossimi weekend”.

"Cercheremo di capire come gestire i mesi estivi", conferma l'assessore ai Trasporti.

Anche Uncem è intervenuta sulla questione, con una proposta concreta che non è detto che non trovi spazio, oggi, all'incontro chiesto dalla Regione Piemonte.

Una proposta flessibile: destinare tutte e quattro le corsie, per un preciso periodo di tempo a una sola direzione.



"Quattro corsie per andare verso la Liguria, ad esempio il sabato dalle 7 alle 12. E poi, per il rientro, quattro per risalire, la domenica dalle 16 alle 21. Lo fa New York, quando al mattino destina sei delle otto corsie per entrare in Manhattan. Che diventano sei su otto per uscire nel pomeriggio”.