"Curiosità Sonore - La Musica della Festa" a Borgo San Dalmazzo

Sabato 17 giugno, alle ore 21, presso il Salone Polivalente Carlo Acutis della Parrocchia di Gesù Lavoratore in Borgo San Dalmazzo, il Coro Polifonico Monserrato e l'Associazione Filarmonica Compagnia Musicale Cuneese eseguiranno un concerto dal titolo "Curiosità Sonore - La Musica della Festa".

L’evento viene proposto in occasione della Festa Europea della Musica 2023 che dal 1985, Anno Europeo della Musica, si svolge in Europa e nel mondo.

Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della musica. Dal 2002, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica), in Italia hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno in numerose città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere, diventando occasione di valorizzazione dell'attività corale in tutta la penisola.

Per la Festa della Musica edizione 2023 oltre 180 i concerti corali in programma nelle diverse regioni italiane, articolati in cinque differenti giornate, con concerti all'aperto, dalle piazze ai cortili, in luoghi di culto e negli spazi della cultura. Musica corale ovunque, insomma, per far risuonare nuovamente le voci della coralità italiana.

Il concerto dei due cori vuole inserirsi pienamente nello spirito di questo evento e avrà un tema vario (“la musica della festa”, appunto) con esecuzione di canti che andranno dalle musiche più belle delle colonne sonore cinematografiche, alla musica popolare “firmata” degli autori più significativi, passando attraverso ad “assaggi” operistici famosi.

I Direttori saranno Fabio Quaranta (Coro Polifonico Monserrato) e Matteo Piccininni (Associazione Filarmonica Compagnia Musicale Cuneese). Al pianoforte Giorgio Macagno. L'ingresso è libero.