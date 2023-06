A Cuneo la Festa del Parco inaugura gli eventi estivi

Mercoledì 21 giugno a partire dalle ore 16.30 all’area relax sotto il Santuario degli Angeli, l’estate cuneese prende il via con la 17a edizione della Festa del Parco in riva al torrente Gesso.



Il soggetto scelto per l’appuntamento di quest’anno è il seme, principio e origine di vita che rappresenta da sempre la potenzialità che sta all'inizio di un nuovo ciclo e il veicolo attraverso cui la natura si rinnova e si sviluppa.



Come da tradizione, la festa organizzata dal Parco fluviale Gesso e Stura inizierà alle 16.30 con i giochi dedicati ai più piccoli, i quali potranno sperimentare i tanti modi che i semi hanno per muoversi negli ambienti più diversi alla ricerca del posto perfetto per germogliare. Gli operatori del Parco, coordinati dalla Cooperativa Itur, li accompagneranno in questa avventura insolita, metafora anche del loro percorso di crescita. Al termine dell’attività ad ogni bambino verrà consegnato un piccolo gadget che racchiude in sé una sorpresa.



Prima del consueto picnic, i partecipanti saranno coinvolti nel libero scambio di semi organizzato dai ragazzi del Servizio Civile Ambientale, una novità che il Parco fluviale Gesso e Stura vuole rendere permanente col posizionamento di una casetta riservata a questo scopo nel corso dell’estate. Tutti gli amanti della natura sono invitati a portare i loro semi e a condividerli insieme ai segreti e alle tradizioni del proprio modo di coltivare. Dopo la cena al sacco, come di consueto sarà offerto un dolce a grandi e piccini.



Alle ore 21, in collaborazione con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo, andrà in scena lo spettacolo di apertura della rassegna estiva “Incanti in città” dal titolo 'L'omino del pane e l'omino della mela' proposto dalla compagnia I Fratelli Caproni. Lo spettacolo, delicato e divertente, è creato per i bambini alla scoperta del mondo e alle prese con i primi “pasti fuori casa” tra le mura della scuola materna, per insegnare loro ad apprezzare i pasti sani, i cibi genuini e le ricette di una volta… come il pane con la marmellata. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, scopriranno i magici omini che abitano nei cibi.



Saranno presenti anche la Croce Rossa Italiana Comitato di Cuneo che offrirà un coloratissimo Truccabimbi e il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Bernezzo che a conclusione della serata regalerà al pubblico un momento emozionante rilasciando in natura uno dei rapaci riabilitati.



La partecipazione alla Festa del Parco è completamente gratuita e non è necessaria l’iscrizione.



Anche quest’anno la festa vuole essere all’insegna della sostenibilità, caratteristica che contraddistingue tutte le iniziative del Parco fluviale. Per questo i partecipanti sono invitati a portare con loro per il picnic, stoviglie compostabili o non usa e getta, cercando di utilizzare meno plastica possibile.



Per info: 0171.444501 – email: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it